الجيت كون دو يعقد اختبارات أحزمة للاعبين في الشرقية وكفر الشيخ

أعلن الاتحاد المصري للجيت كون دو، برئاسة اللواء أحمد خليفة، عن إقامة اختبارات أحزمة للاعبين في محافظتي الشرقية وكفر الشيخ على مدار يومي الخميس والجمعة ضمن الاستعدادات لبطولة الجمهورية التي تقام أخر شهر أكتوبر المقبل.

وكشف سمير صبري، أمين صندوق الاتحاد المصري ورئيس الاتحاد الإفريقي للجيت كون دو، والمشرف العام على الاختبارات أن اختبارات الأحزمة للاعبين ستقام يوم الخميس في محافظة الشرقية لعدد 250 لاعب ولاعبة.

وأضاف أن محافظة كفر الشيخ تشهد إقامة اختبارات الأحزمة للاعبين في اليوم التالي بعد غدا الجمعة لنحو 120 لاعب ولاعبة بإجمالي 370 لاعب ولاعبة للمحافظتين وذلك ضمن خطة الاتحاد لإقامة اختبارات أحزمة للاعبين والاعبين استعدادا لإقامة بطولة الجمهورية المقبلة.



وتقام الاختبارات تحت إشراف سمير صبري، رئيس الاتحاد الإفريقي للجيت كون، المشرف العام على الاختبارات، والحكم الدولي أحمد سعيد رئيس لجنة الأحزمة، وكابتن محسن أمين المدير الفني للاتحاد، وإبراهيم لاشين القائم بالاختبار والكابتن حسام عبد اللطيف المدير التنفيذي.

وكان الاتحاد المصري للجيت كون دو أقام بطولة السلام المؤهله للبطولة الإفريقيه المقبلة والتى أقيمت في نادي طلائع الجيش الرياضي على مدار يومين وشهدت منافسات غاية في القوة بين اللاعبين واللاعبات المشاركات ضمن خطة الاتحاد لزيادة انتشار اللعبة وفق خطة يتم تنفيذها عبر خطوات مدروسة.