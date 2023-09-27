الصين تطلق أحدث أقمارها الاصطناعية للاستشعار عن بعد

أطلقت الصين أحدث أقمارها الاصطناعية للاستشعار عن بعد إلى الفضاء، اليوم الأربعاء، وذلك من مركز جيوتشيوان لإطلاق الأقمار الاصطناعية في شمال غربي الصين.

أفادت وكالة الأنباء الصينية "شينخوا" اليوم، بأنه تم إطلاق القمر الاصطناعي ياوقان-33 04 على متن صاروخ حامل من طراز لونغ مارش-4 سي، ودخل مداره المخطط له بنجاح، مشيرة إلى أنه سيستخدم القمر الاصطناعي المذكور للقيام بتجارب علمية ومسوحات موارد الأراضي، وتقديرات غلة المحاصيل، والوقاية من الكوارث وأعمال الإغاثة.

تعد هذه المهمة رقم 489 لسلسلة الصواريخ الحاملة من طراز لونغ مارش.