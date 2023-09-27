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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

عربى وعالمى

الصين تطلق أحدث أقمارها الاصطناعية للاستشعار عن بعد

أقمارها الاصطناعية
أقمارها الاصطناعية

أطلقت الصين أحدث أقمارها الاصطناعية للاستشعار عن بعد إلى الفضاء، اليوم الأربعاء، وذلك من مركز جيوتشيوان لإطلاق الأقمار الاصطناعية في شمال غربي الصين.

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المتحف القومي للحضارة المصرية بالفسطاط يستقبل وفدا رفيع المستوي من دول الصين

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الصين تُحذر تايوان من الأعمال الاستفزازية وإثارة المتاعب

 أفادت وكالة الأنباء الصينية "شينخوا" اليوم، بأنه تم إطلاق القمر الاصطناعي ياوقان-33 04 على متن صاروخ حامل من طراز لونغ مارش-4 سي، ودخل مداره المخطط له بنجاح، مشيرة إلى أنه سيستخدم القمر الاصطناعي المذكور للقيام بتجارب علمية ومسوحات موارد الأراضي، وتقديرات غلة المحاصيل، والوقاية من الكوارث وأعمال الإغاثة.

 

 تعد هذه المهمة رقم 489 لسلسلة الصواريخ الحاملة من طراز لونغ مارش.

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