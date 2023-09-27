رودريجو يقود هجوم ريال مدريد بالتشكيل المتوقع أمام لاس بالماس في الدوري
يتقابل فريق الكرة الأول بنادي ريال مدريد أمام نظيره لاس بالماس مساء اليوم، فى المباراة التى تجمعهما بالجولة الـ 7 ضمن منافسات بطولة الدوري الإسباني.
تشكيل ريال مدريد المتوقع لمباراة لاس بالاماس في الدوري الإسباني
في حراسة المرمى: كيبا.
في خط الدفاع: فاسكيز، روديجر، ألابا، فيران جارسيا.
في خط الوسط: فيدي فالفيردي، توني كروس، كامافينجا، لوكا مودريتش، جود بيلينجهام.
في الهجوم: رودريجو.
موعد مباراة ريال مدريد ولاس بالماس في الدوري الإسباني
ويخوض فريقا ريال مدريد ولاس بالماس مباراة اليوم، بالدوري الإسباني في تمام الساعة السابعة مساء بتوقيت القاهرة و السعودية.
القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد ولاس بالماس
وتذاع مباراة ريال مدريد ولاس بالماس بالجولة السابعة اليوم، عبر شبكة قنوات بين سبورت وتبث اللقاء عبر شاشتها بين سبورت 3 إتش دي.