يوم حصاد زراعي لحقل إرشادي مزروع بمحصول الأرز صنف سوبر 300 بقرية تل محمد

أكد المهندس حسين أحمد طلعت، وكيل وزارة الزراعة بمحافظة الشرقية، أن إدارة الإرشاد الزراعي بالمديرية، نفذت يوم حقل إرشادي مزروع بمحصول الأرز صنف سوبر 300 بقرية تل محمد التابعة لرئاسة مركز ومدينة الإبراهيمية.

وأوضح أن ذلك يأتي ضمن مشروع ترشيد إستخدام المياه في الأنشطة الزراعية بالمديرية، وذلك في حضور المهندس هاني صلاح أخصائي الأرز بالمحافظة، والمهندس مؤمن عبد الرحمن مدير الإدارة الزراعية بالإبراهيمية، ومهندسي الإرشاد، وعدد من المزارعين.

أضاف وكيل وزارة الزراعة أنه تم مناقشة أهم التوصيات الفنية للنهوض بإنتاجية محصول الأرز، والرد على استفسارات المزارعين، لافتاً إلى أن المديرية تقوم بالتعاون مع الباحثين بأقسام بحوث الأراضي والمياه والإدارة المركزية للإرشاد الزراعي، من أجل توعية المزارعين بكيفية الوصول إلى تحقيق أعلى إنتاجية للمحاصيل الزراعية، وتعريفهم بطرق حمايتها من الآفات الضارة.