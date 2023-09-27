الإيسيسكو تكرم نجيب الغياتي وأحمد سعيد ولد أباه

شهدت الجلسة الختامية للمؤتمر الثاني عشر لوزراء الثقافة في العالم الإسلامي، الذي عقدته منظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة -إيسيسكو ، واستضافته دولة قطر ممثلة في وزارة الثقافة، تكريم السيد نجيب الغياتي، المستشار الثقافي للمدير العام للإيسيسكو، والدكتور أحمد سعيد ولد اباه، مستشار المدير العام للشراكات والتعاون الدولي المشرف على الأمانة العامة للجان الوطنية والمؤتمرات، تقديرا لعطائهما خلال فترة عملهما في المنظمة.

وتسلم كل من المكرمين درع الإيسيسكو التكريمي وشهادة تقدير، من الدكتور سالم بن محمد المالك، المدير العام للإيسيسكو، والشيخ عبدالرحمن بن حمد آل ثاني، وزير الثقافة بدولة قطر رئيس المؤتمر، والدكتورة حياة قطاط القرمازي، وزيرة الشؤون الثقافية بالجمهورية التونسية مقرر المؤتمر.

وأكد الدكتور المالك أن التكريم يأتي في إطار العرفان والامتنان من الإدارة العامة للإيسيسكو وكل العاملين بها، لكل ما قدمه السيد الغياتي، والدكتور أحمد سعيد، على مدار العقود الماضية، مشيرا إلى أن إسهاماتهما ستظل علامة مضيئة في تاريخ الإيسيسكو والعمل الثقافي على مستوى العالم الإسلامي.

ويأتي تكريم السيد الغياتي على ما قدمه من جهود بكل تفان وإتقان على مدار أربعة عقود، أشرف خلالها على عدد من قطاعات وإدارات الإيسيسكو ،وتوجت بتقلده رئاسة قطاع الثقافة والاتصال، ثم مستشارا ثقافيا للمدير العام للإيسيسكو.

فيما تم تكريم الدكتور أحمد سعيد ولد اباه على مسيرته المتواصلة داخل الإيسيسكو، والتي بدأت في منتصف التسعينيات، حيث ترأس وأشرف خلالها على العديد من قطاعات وإدارات المنظمة، وأضحى نموذجا يحتذى به في القيادة المستنيرة والعمل بكل جد واجتهاد.