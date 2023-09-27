سكرتير مساعد البحيرة يتفقد عدد ا من مدارس إدكو

فى إطار استعدادات محافظة البحيرة لاستقبال العام الدراسي الجديد 2023 /2024 والمقرر انطلاقه السبت القادم

قام كامل غطاس السكرتير العام المساعد للمحافظة بجولة تفقدية على عدد من المدارس بمركز ومدينة ادكو، رافقه خلالها نائب رئيس المدينه ومدير الإدارة التعليمية

حيث قام السكرتير المساعد بالمرور على مدرسة السلام التجريبية ،ومدرسة السيد نمير للتعليم الاساسى ،ومدرسة ابو بكر الصديق الثانوية، وذلك للتأكد من جاهزية المدارس وتهيئتها لإستقبال الطلاب والتلاميذ، وكذا التأكد من إنهاء كافه أعمال الصيانة البسيطة ومتابعة السلامة الإنشائية للمدارس من مباني وأسوار وتوصيلات كهربائية ودورات مياة.

ووجه كامل غطاس بمراجعة أعمال إزالة الإشغالات بجوار المدارس وتكثيف أعمال النظافة والتطهير داخل وبمحيط المدارس وصيانة دورات المياة والشبابيك والأثاث وتجميل الأسوار والحدائق والأشجار وتوفير كافة وسائل الأمن والسلامة للطلاب.

ومن جانبها شددت الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة ، علي إستمرار وتكثيف الجولات المرورية الميدانية على المدارس ، بكافة مراحلها التعليمية بنطاق المحافظة، للتأكد من إنهاء كافه الاستعدادات وتهيئة الأجواء والمناخ التعليمي وتذليل كافة المعوقات أمام الطلبة وأعضاء هيئة التدريس.