8 دول تؤكد مشاركتها في بطولة مصر الدولية للكروكية

أعلن الدكتور محمد رسلان رئيس الاتحاد المصري وعضو المكتب التنفيذي للاتحاد الدولي للكروكية عن إقامة النسخة الثامنة عشر لبطولة مصر الدولية للكروكية خلال الفترة من 1 إلى 6 أكتوبر 2023.

وتقام بطولة مصر الدولية هذا العام تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، وتقام على ملاعب الاتحاد بمركز الشباب بالجزيرة وملاعب نادي الجزيرة الرياضي و ملاعب نادي الصيد.

وسيشارك في بطولة مصر الدولية هذا العام لأول مرة 64 لاعب ولاعبة يمثلون 8 دول : مصر وإنجلترا وإسبانيا و الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والتشيك وفرنسا والمكسيك.

تشهد بطولة مصر الدولية للكروكية هذا العام لأول مرة اقبالا من اللاعبين الأجانب المصنفين عالميًا حيث سيشارك في بطولة هذا العام 34 لاعب ولاعبة من مختلف دول العالم كما يشارك من مصر 30 لاعب ولاعبة مصريين هم أوائل التصنيف المحلي للعبة في مسابقات الرجال و السيدات و الناشئين .

ويحرص الاتحاد المصري للكروكية على إقامة بطولة مصر الدولية بشكل دوري كل عام ضمن سعيه الدائم لتوسيع قاعدة المشاركة و زيادة الاحتكاك باللاعبين الأجانب.

و سيشارك في البطولة هذا العام الأمريكي ماثيو إسيك الحاصل على بطولة العالم 2022 للجولف كروكيه و الإنجليزي أستون ويد بطل العالم للناشئين تحت 21 عام و شريف عبد الوهاب بطل بطولة أمريكا المفتوحة و براين لوزانو بطل بطولة المكسيك المفتوحة وأيضا أفضل 5 لاعبين من إنجلترا الأعلى تصنيفا في التصنيف الدولي.

وسيقدم الاتحاد المصري للكروكية جوائز قيمة للفائزين بالمراكز الأربعة الأوائل في بطولة مصر الدولية للكروكية في نسختها الثامنة عشر.

كما سيقام لأول مرة علي هامش البطولة لقاء ودي بين المنتخب المصري للكروكيه و المنتخب الإنجليزي أيام 7 و 8 أكتوبر 2023 و ذلك ضمن خطة الاتحاد المصري للكروكية لزيادة الاحتكاك الدولي و تبادل الخبرات مع المنتخبات القوية علي مستوي العالم.