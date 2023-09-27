السيسي: "نبذل مجهودًا كبيرًا لتخفيف تأثير الظروف الاقتصادية على المصريين" (شاهد)

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إننا نبذل مجهودًا كبيرًا لتخفيف صعاب الظروف الاقتصادية على المصريين، موضحًا أن الجميع مر بظروف عالمية صعبة.

أزمة النقد الأجنبي:

أضاف"السيسي" خلال كلمته في احتفال المولد النبوي الشريف، الذي تقيمه وزارة الأوقاف، اليوم الأربعاء، أن أزمة النقد الأجنبي في مصر جاءت نتيجة الأزمات العالمية وعلى رأسها الأزمة الأوكرانية.

شددَّ الرئيس، على أن أزمة فيروس كورونا، وبعدها الأزمة الروسية الأوكرانية أثَّرتا بشكل كبير على الجميع.

وجه الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، التهنئة للرئيس عبدالفتاح السيسي، وللأمة العربية والإسلامية بذكرى مولد سيدنا محمد، قائلًا: “محمد -صلى الله عليه وسلم- رسول الإنسانية، ورحمة الله للعالمين، وبرسالته التي سوف تبقى ما بقي الليل والنهار منارة الإنسانية، وضوءها الذي يرشدها، ويصحح مسيرتها، كلما ضلت الطريق، وتقطعت بها السبل”.

تعاليم الأنبياء ضرورة لازمة:

أضاف “الطيب” خلال كلمته في الاحتفال بذكرى المولد النبوي الشريف بحضور الرئيس -عبدالفتاح السيسي-، أن النبوة، وتعاليم الأنبياء ضرورة لازمة لا مفر منها لاستقامة حياة الأفراد والمجتمعات، وإسعادهم في الدنيا والآخرة، ولا يمكن أن يستعاض عنه بغيره من القوانين والسياسات والأعراف والعادات.

تابع: “الإنسان كائن اجتماعي، لا مفر له من العيش مع آخرين من بني نوعه، يحتاج إليهم ويخالطهم، ويدخل معهم في علاقات اجتماعية شديدة التعقيد، مع وجود حالة من الخلاف والتنازع، والحب والبغض، والخير والشر، وغير ذلك من الثنائيات المتضادة المغروسة في فطرة الإنسان وطواياه، وكلها تدور على الصراع بين المصلحة العامة والمنفعة الشخصية، التي عادة ما تتغلب على نوازع الخير والعدل والرحمة، المركوزة في نفسه”.