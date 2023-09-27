إصابة 4 أشخاص بتسمم غذائي لتناولهم وجبة فاسدة في الهرم

أصيب 4 أشخاص بحالة تسمم غذائي في منطقة حدائق الأهرام، ونقلت سيارات الإسعاف المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

البداية بتلقي غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن الجيزة، إخطارا من أحد المستشفيات بوصول 4 مواطنين مصابين بحالة تسمم غذائي بنطاق دائرة قسم شرطة الهرم.



وبالانتقال والفحص تبين إصابة 4 مواطنين بالتسمم نتيجة تناول وجبة غذائية فاسدة بمنطقة حدائق الأهرام، وجرى نقل المصابين إلى المستشفى واتخاذ الإجراءات القانونية وجار العرض على النيابة العامة.

إصابة 3 أشخاص في حادث انقلاب سيارة بأطفيح

أصيب 3 أشخاص بجروح وكسور متفرقة بالجسم إثر حادث انقلاب سيارة أعلى صحراوى أطفيح، بمحافظة الجيزة.



وتلقت غرفة عمليات الإدارة العامة للنجدة، بلاغًا من الخدمات المعينة بالطريق الصحراوى بمنطقة أطفيح بوقوع حادث مرورى.

انتقلت الخدمات المرورية لمكان الحادث، وتم تسيير المرور، وتفريغ كاميرات المراقبة للوقوف على ملابسات الواقعة وتم رفع حطام الحادث بالكامل، وجرى اتخاذ كل الإجراءات القانونية بالواقعة والعرض على النيابة للتحقيق.



مصرع وإصابة 12 شخصا في حادث انقلاب سيارة ربع نقل بطريق السويس

لقى شخص مصرعه وأصيب 11 آخرين آخرين بسبب حادث انقلاب سيارة ربع نقل أعلى طريق السويس الصحراوى وتم نقلهم إلى المستشفى، وحرر محضر بالواقعة.

وتلقت غرفة عمليات النجدة، بلاغا بوقوع حادث مرورى أعلى الطريق الصحراوى، وعلى الفور انتقل رجال المباحث إلى موقع الحادث.

وتم الدفع بالخدمات المرورية وسيارات الإسعاف، وونش مرورى للعمل على رفع حطام الحادث.

وتبين من خلال الفحص اختلال عجلة القيادة من السائق مما أدى إلى انقلاب السيارة أعلى الطريق ونتج عنها وفاة شخص وإصابة 11 آخرين ونقلوا جميعهم إلى المستشفى.

جرعة مخدرات تكتب نهاية شاب في أكتوبر



عثرت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة علي جثة شاب متوفي بسبب تعاطيةجرعة زائدة من المواد المخدرة في أكتوبر.

تلقى ضباط مباحث قسم أول أكتوبر إخطارا من غرفة النجده بالعثور علي جثة شاب متوفي، علي الفور انتقل رجال المباحث لمكان الحادث، وبالفحص تبين وجود جثة شاب يدعي عمرو.ج.ا، 35 عاما، ولا توجد به أى إصابات ظاهرية.

وبعمل التحريات تبين أن الشاب توفي بسبب تعاطية جرعه زائده من المواد المخدرة ولا شبهه جنائية، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة التحقيقات.

العثور على جثة طفل حديث الولادة في البدرشين

يكثف رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، إجراء التحريات لكشف ملابسات العثور على جثة طفل حديث الولادة في البدرشين، وتم نقل الجثة إلى ثلاجة المستشفى العام، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيق.



تلقت غرفة إدارة النجدة بالجيزة بلاغا بالعثور على جثة طفل في أحد شوارع مدينة البدرشين.



انتقل رجال المباحث إلى مكان البلاغ، وعُثِر على جثة طفل حديث الولادة، ولا توجد به أي إصابات ظاهرية.

تم نقل الجثة إلى ثلاجة المستشفى العام، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وجاري تكثيف التحريات لكشف ملابسات الواقعة، وأخطرت النيابة المختصة للتحقيق.