محافظ أسيوط يؤكد مواصلة رصف شوارع البداري بوضع التربة الزلطية تمهيداً للرصف

أكد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط على مواصلة رصف شوارع مدينة البداري ضمن خطة المحافظة لرصف وتطوير الشوارع والميادين بالمراكز والأحياء لتقديم خدمات أفضل للمواطنين في القطاعات الخدمية المختلفة ورفع العبء عن كاهل المواطنين لافتاً إلى ضرورة التنسيق بين كافة الجهات المعنية في هذا الشأن حتى الانتهاء من أعمال التنفيذ وهو ما سيساهم في تحسين الطرق والشوارع وتسهيل النقل والانتقال للمواطنين وتحقيق سيولة مرورية بتلك الشوارع مشيراً إلى العمل على تطوير وتحسين كافة الخدمات المقدمة للمواطنين في القطاعات المختلفة وفقاً للإمكانيات المتاحة والاعتمادات المتوفرة وذلك لتحقيق التنمية المستدامة وتنفيذ رؤية مصر 2030 التي أعلن عنها الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

وأوضح محافظ أسيوط إنه تم تنفيذ أعمال تمهيد وتسوية وإزالة التعديات والاشغالات وإلقاء التربة الزلطية لطريق في مدينة البدارى وتحديداً من كوبرى المرور وحتى كوبرى الخياط تمهيداً للرصف وفقاً للخطة الموضوعة مسبقاً واستكمالاً لتنفيذ مشروعات الخطة الاستثمارية للعام الحالي ٢٠٢٣/٢٠٢٤ وذلك بمشاركة مسئولي الرصف والنظافة والاشغالات والحملة الميكانيكية بالمركز وبإشراف محمد حسن الديب رئيس مركز ومدينة البداري الذي تم تكليفه بالنزول إلى أرض الواقع والمرور الميداني والمتابعة المستمرة لمراحل وأعمال الرصف والاطمئنان على سير العمل أولاً بأول والتأكد من تنفيذه وفقاً للمواصفات والمعايير المحددة مشيراً إلى تقديمه لكافة سبل الدعم الممكنة وتذليل العقبات لتحسين وتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين بكافة القطاعات بمركز البداري خاصة رصف الطرق والشوارع ورفع كفاءتها.