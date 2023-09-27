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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

اقتصاد

سعر القمح صباح اليوم الأربعاء في الأسواق

القمح
القمح

سعر القمح.. شهدت أسعار القمح حالة من الاستقرار خلال التعاملات الصباحية اليوم الاربعاء في الاسواق ولدى تجار الجملة، وثبت طن القمح الروسي بنوعيها، كما ثبت الأوكراني، وذلك عقب الهبوط، خلال تعاملات الإثنين الماضي، بمقدار ما بين 300 : 400 جنيه بالطن، كما ثبت تداول سعر الكيلو لدى المستهلك خلال التعاملات اليومية.

 

وفي هذا السياق تستعرض "بوابة الوفد الإلكترونية" أسعار القمح اليوم الاربعاء لدى التاجر وللمستهلك، وجاءت اسعاره على النحو الاتي:

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أسعار القمح اليوم الاربعاء

القمح

سعر طن القمح

قمح روسي بروتين 12.5%

استقرت أسعار القمح «بروتين 12.5%»، عند 10,600 جنيه للطن.

 

قمح روسي بروتين 11.5%

وثبت سعر القمح «بروتين 11.5%»، عند 10,400 جنيه للطن، دون تغيير.

 

قمح روسي 12.5% بورصة السلع

وظل سعر طن القمح الروسي في بورصة السلع عند 11,000 جنيه.

 

قمح أوكراني بروتين 11.5%

وسجل سعر القمح «بروتين 11.5%»، عند 10,200 جنيه للطن.

 

سعر القمح للمستهلك

وصل سعر كيلو القمح اليوم الأربعاء لـ22 جنيهًا للمستهلك.

 

أسعار القمح عالميًا

انتعشت أسعار العقود الآجلة للقمح ببداية تداولات اليوم، في بورصة شيكاغو التجارية؛ إذ زاد عقد ديسمبر، لتداول القمح بمقدار 2.5 سنت، ليسجل 591.5 سنت للبوشل.

 

وقفز عقد مارس 2024، لتداول القمح بمقدار 3 سنتات؛ ليصل العقد الآجل إلى 619.25 سنت للبوشل بتعاملات اليوم، وقت كتابة الخبر.

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