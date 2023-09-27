تنظيم قافلة سكانية شاملة بمركزشبراخيت

نظمت وحدة السكان بديوان عام محافظة البحيرة ، بالتنسيق مع الوحدة المحلية لمركز ومدينة شبراخيت بتنظيم قافلة سكانية شاملة بمقر الوحدة الصحية بقرية شبراريس وذلك بمشاركة ممثلي الجهات الخدمية والتنفيذية بنطاق المركز والمحافظة تم خلالها الكشف على 450 حالة مابين (باطنة -أطفال - جلدية- رمد - أسنان )، كما تم توقيع كشف طبي ومشورة واستخدام بعض الوسائل لعدد 80 سيدة من المترددات على الوحدة الصحية.

كما تم مشاركة حملة 100 يوم صحة ومبادرة فحص الأم والجنين ومبادرة تحليل السمع للأطفال حديثى الولادة.

وخلال القافلة تم تقديم خدمات بيطرية حيث تم تجريع 400 رأس أغنام ضد الطفيليات الداخلية والخارجية وتم توعية المواطنين عن أهمية التحصين ضد مرض الحمى القلاعية وأهمية التأمين على الماشية والاهتمام بتطوير مراكز تجميع الألبان والأمراض المشتركة بين الإنسان والحيوان.

بالإضافة إلى توفير سيارة أسطوانات غاز عدد 250 اسطوانه بسعر المستودع وتوفير سيارة مواد تموينية بسعر الجملة والرد على شكاوى واستفسارات المواطنين عن نظام بطاقات التموين والدعم.

كما تم خلال القافلة التوعية بالمشكلة السكانية وخطورة الزواج المبكر على صحة الأم والجنين والتربية السليمه للأبناء.

يأتي ذلك في إطار جهود محافظة البحيرة ،وخطتها في تكثيف عمل القوافل السكانية والطبية المجانية ،لتحسين الظروف المعيشية وتمكين مواطني القري ،من الحصول على كافة الخدمات الأساسية والمقومات والإحتياجات وتخفيف الأعباء عن كاهلهم.