LinkedIn يضيف ميزات إمكانية الوصول بمساعدة القارئ الشامل من Microsoft

تعمل LinkedIn على تسهيل الوصول إلى نظامها الأساسي من خلال دمج القارئ الشامل من Microsoft. تقول الخدمة إنه تكريمًا لشهر التوعية بعسر القراءة والشهر الوطني للتوعية بتوظيف الأشخاص ذوي الإعاقة، فإنها توفر للمستخدمين المزيد من الطرق لاستيعاب المقالات والنشرات الإخبارية. يبدو هذا مفيدًا بشكل خاص في الوقت الذي تتبنى فيه LinkedIn محتوى أطول.

ستحتوي كل مقالة ورسالة إخبارية على أيقونة القارئ الشامل، التي توفر الوصول إلى العديد من أدوات إمكانية الوصول. يمكن لوظيفة تحويل النص إلى كلام قراءة المقالات بصوت عالٍ. تقول LinkedIn إن التمييز بين الكلمات المكتوبة بنفس الهجاء ولكن يتم نطقها بشكل مختلف يسهل على المتعلمين السمعيين وذوي الإعاقات البصرية استهلاك المحتوى ومعالجته". تدعم الأداة أكثر من 60 لغة. وعلى نفس المنوال، يدعم برنامج Immersive Reader الترجمة في الوقت الفعلي لأكثر من 100 لغة.

صورة GIF تعرض ميزات أداة القراءة الشاملة الخاصة بـ LinkedIn، بما في ذلك وظيفة تحويل النص إلى كلام، وعزل النص عن المحتوى الآخر وخيارات الترجمة.

تتضمن الميزات الأخرى ميزة تسمى عزل المحتوى.

يؤدي هذا إلى فصل النص الرئيسي للمقالة أو النشرة الإخبارية عن أي شيء آخر موجود على الشاشة لمساعدة الأشخاص على التركيز على القراءة. يستطيع القارئ الشامل عزل سطر أو سطرين في المرة الواحدة أيضًا. كما أنه يدعم ميزة تسمى تقسيم المقطع. وفقًا لموقع LinkedIn، يقوم هذا بتقسيم الكلمات الأكثر تعقيدًا إلى مكونات أصغر لمساعدة المستخدمين على فهمها ونطقها.

لقد شق القارئ الشامل طريقه إلى العديد من منتجات وخدمات Microsoft على مدار السنوات القليلة الماضية. لقد كان متاحًا في Office وMinecraft: الإصدار التعليمي لبعض الوقت. من المفترض أن يؤدي جلب الأداة إلى LinkedIn إلى تسهيل استخدام النظام الأساسي للأشخاص الذين يعانون من عسر القراءة والحالات الأخرى.