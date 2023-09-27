أوبر تتعاون مع شركات سيارات الأجرة لتوسيع أسطولها

أعلنت شركة أوبر أنها أبرمت صفقة مع شركة Los Angeles Yellow Cab لنشر أساطيل سيارات الأجرة عبر جنوب كاليفورنيا. ستسمح الشراكة متعددة السنوات، والتي تمتد أيضًا إلى خمس شركات تابعة أخرى لشركة SoCal، لسيارات الأجرة الصفراء التقليدية بنقل ركاب أوبر. التعاون بين الرفاق الغريبين يتبع تجارب مماثلة في مدينة نيويورك وسان فرانسيسكو.

وتصف أوبر التحالف بأنه مفيد للطرفين لجميع الأطراف. سائقو سيارات الأجرة، الذين يكافحون من أجل التعافي من الخسائر الوبائية أثناء التنافس مع مشاركة الرحلات، يمكنهم الوصول إلى إحالات أوبر. وفي الوقت نفسه، يمكن للركاب رؤية التقاطات أسرع. (يمكنهم إلغاء الاشتراك في سيارات الأجرة الصفراء في التطبيق إذا كانوا يفضلون سيارات مشاركة الرحلات النموذجية). وبطبيعة الحال، تكتسب أوبر عددًا أكبر من الرحلات.

تمتد الشراكة أسفل ساحل SoCal إلى حدود المكسيك. تتضمن 1200 مركبة من Los Angeles Yellow Cab، وSan Diego Yellow Cab، وCalifornia Yellow Cab، وLong Beach Yellow Cab، وFiesta Taxi Cooperative, Inc.، وUnited Checker Cab. يبدأ تأهيل سائقي سيارات الأجرة في مقاطعات لوس أنجلوس وأورانج وسان دييغو هذا الأسبوع. بمجرد الصعود على متن الطائرة بالكامل، يمكن للسائقين البدء في قبول المشاوير بأسعار UberX.

يأتي هذا الاقتران غير المعتاد بعد سنوات من الخلاف بين شركات مشاركة الرحلات وسيارات الأجرة التقليدية. وكثيرا ما كان الجانبان في حالة حرب منذ أوائل عام 2010 عندما بدأ وجود أوبر وليفت يهدد صناعة سيارات الأجرة.

تدعي أوبر أن سائقي سيارات الأجرة الذين حصلوا على أسعار مشاركة الرحلات في مدينة نيويورك والطيارين في سان فرانسيسكو حصلوا على مبلغ إضافي قدره 1767 دولارًا شهريًا من تلك الرحلات وحدها وحصلوا على 23.8٪ في المتوسط أكثر من سائقي سيارات الأجرة الذين تجنبوا أوبر.

وقال ويليام روس، الرئيس التنفيذي لشركة Yellow Cab في لوس أنجلوس: "يسعدنا أن نعلن عن هذه الشراكة مع Uber لأنها تمثل فوزًا واضحًا للسائقين والركاب". "نتوقع أن يكون لهذه الشراكة تأثير إيجابي على مالكي السائقين لدينا مع استمرار التعافي من الوباء. لن يضطر السائقون بعد الآن إلى القلق بشأن العثور على أجرة خارج أوقات الذروة أو الحصول على برد من الشارع للعودة إلى المدينة عندما يكونون في الضواحي الخارجية.