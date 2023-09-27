خادم الحرمين الشريفين يعزي عاهل البحرين في ضحايا الهجوم الإرهابي

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية عزاء ومواساة، لعاهل البحرين الملك حمد بن عيسى آل خليفة، إثر الهجوم الإرهابي الذي تعرضت له قوة دفاع البحرين، وما نتج عنه من استشهاد وإصابة عدد من الجنود.

وأعرب خادم الحرمين الشريفين - وفقا لما أوردته وكالة الأنباء السعودية (واس) اليوم الأربعاء، عن بالغ التعازي لأسر الشهداء ولشعب مملكة البحرين الشقيق، وصادق المواساة، متمنيا الشفاء العاجل للمصابين.

وفي سياق متصل، بعث ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ببرقية عزاء ومواساة مماثلة، لعاهل البحرين الملك حمد بن عيسى آل خليفة.