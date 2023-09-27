الأربعاء 27 سبتمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

جامعات ومدارس

التعليم العالي: تقدم مصر  3 مراكز في مؤشر الابتكار العالمي خلال عام 2023

أيمن عاشور وزير التعليم
أيمن عاشور وزير التعليم العالي

أعلن الدكتور أيمن عاشور  وزير التعليم العالي والبحث العلمي تقدم مصر فى مؤشر الابتكار العالمي ثلاثة مراكز خلال العام 2023. 

وزير التعليم العالي: مصر انتقلت إلى عصر جديد بخريج متميز وقادر على مواجهة التحديات

أيمن عاشور: "180 مليار جنيه حجم الإنفاق على التعليم العالي خلال السنوات الماضية"

وأوضح وزير التعليم العالي أن مصر حصلت على المرتبة 86 عالميًا من بين 132 دولة، وفقًا للتقرير الصادر من المنظمة العالمية للملكية الفكرية (WIPO) لعام 2023 مقارنة بالمركز 89 العام الماضي 2022.
 

وأشار  الدكتور محمود صقر رئيس أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا إلى تقدم ترتيب مصر  بشكل ملحوظ فى مؤشر الابتكار العالمى فى آخر أربع سنوات، فقد تقدمت مصر 10 مراكز منذ عام 2020، حيث كانت فى المرتبة 96 عالمياً، ثم احتلت المرتبة 94 عالميًا عام 2021، ثم المركز 89 عالميًا عام 2022، إلى أن حصلت على المرتبة 86 عالمياً عام 2023، موضحًا أن مصر تقدمت 19 مركزًا فى مؤشر الابتكار العالمى منذ عام 2013.

وأضاف د. صقر أن مؤشر الابتكار العالمي يعد من المؤشرات الدولية المهمة، والتي تصدرها المنظمة العالمية للملكية الفكرية (WIPO)، مشيرًا إلى أنه يقوم بترتيب الدول وفقًا للابتكار ومؤسساته، والعوامل الداعمة والمحفزة له.

أسباب التقدم في مؤشر الابتكار 

وصرح د. عادل عبد الغفار المستشار الإعلامي والمُتحدث الرسمي لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي أن ما تشهده الجامعات والمراكز البحثية المصرية من نمو ملحوظ في النشر العلمي الدولي يرجع إلى عدة إجراءات تمت خلال الفترة الماضية، أهمها: الدعم الفني الذي تقدمه وزارة التعليم العالي والبحث العلمي للجامعات المصرية، والتدريب على النشر الدولي؛ مشيرًا إلى ما تقوم به الجامعات والمراكز البحثية من تحفيز للباحثين بكافة الدرجات العلمية للنشر في المجلات الدولية المرموقة، والتقديرات المتميزة التي تحظى بها البحوث العلمية المنشورة دوليًّا في عمل لجان الترقيات العلمية، وإتاحة مصادر المعلومات للباحثين عبر شبكة الإنترنت، والتعاون مع بنك المعرفة المصري.

وأضاف المُتحدث الرسمي أن النشر الدولي للبحوث العلمية في مصر من خلال الجامعات والمراكز البحثية سوف يزداد بشكل ملحوظ مستقبلاً في ضوء تنفيذ خطة الوزارة لدعم الباحثين في مجال النشر الدولي، من خلال الدور الذي تقوم به هيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا والابتكار بالوزارة في دعم الباحثين وتحفيزهم خلال الفترة القادمة.

مواد متعلقة

400 مليون جنيه للتعاقد مع المعلمين بنظام الحصة

الخريطة الزمنية للعام الدراسي الجديد في الجامعات

تقليل حجم الكتب الدراسية الورقية لتعزيز التحول الرقمي

وزير التعليم: تجهيز نصف مليون فصل مدرسي تكنولوجيًا

3 سيناريوهات لتطوير منظومة مرحلة الثانوية العامة

160 مليار جنيه ميزانية التعليم في العام الدراسى الجديد

وزير التربية والتعليم يستعرض 9 سنوات من الإنجازات

غلق باب تقديم التحويلات بين مدارس الثانوية العامة غدًا
الجريدة الورقية