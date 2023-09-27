الأربعاء 27 سبتمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

حوادث

سقوط أتوبيس ركاب فى ترعة بالمنوفية

سقوط أتوبيس
سقوط أتوبيس

تعرض أتوبيس ركاب للسقوط فى إحدى الترع بمحافظة المنوفية، أثناء مروره بالقرب من أحد الترع الملاصقة للطريق بدائرة مركز أشمون بمحافظة

كان تلقى مدير أمن المنوفية إخطارا يفيد بسقوط أتوبيس ركاب رقم " ق ه ف 6478"، قادم من الباجور والمتجه إلى القاهرة، في ترعة النجار بدائرة مركز أشمون بمحافظة المنوفية .

على الفور تم الانتقال من الشرطة ومجلس المدينة تحت رعاية المحاسب خالد النمر رئيس مركز ومدينة أشمون، والعميد محمد أبو العزم مأمور مركز شرطة أشمون، وتم التعامل وإنقاذ جميع المواطنين . 

وجارى استخراج الأتوبيس وانتشالة من الترعة، دون أى وفيات والإصابات طفيفة فى عدد من المواطنين، وتم تحرير المحضر اللازم.

مواد متعلقة

مركز صالح كامل للاقتصاد الإسلامي ينظم ندوة حول السندات الخضراء

30 مليار جنيه حجم الإنفاق على المستشفيات الجامعية خلال 9 سنوات (شاهد)
الجريدة الورقية