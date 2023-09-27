إرتفاع أسعار الطيور في أسواق البحيرة اليوم الأربعاء

قامت (بوابة الوفد) بجولة داخل بعض أسواق الطيور في قري ومدن محافظة البحيرة ، في الساعات الأولي من صباح اليوم

الأربعاء الموافق 27سبتمبر2023،والتي شهدت استمرار إرتفاع أسعار بعض أنواع الطيور من جنيهان إلي ثلاثة جنيهات في الكيلو ،حيث تراوحت وتراوحت أسعار الأرانب مابين 62

و70جنيها للكيلو ،بينما تراوحت أسعاراالدواجن البيضاء مابين 71إلي 74جنيها للكيلو ،بينما تراوحت أسعار الدواجن بلدي مزارع مابين97إلي 99جنيها للكيلو ، وتراوحت أسعار الديوك الفلاحي مابين 116إلي 123جنيها للكيلو ، وتراوحت أسعار البط مولر مابين 86إلي 89جنيها للكيلو، وتراوحت أسعار البط البلدي (السوداني ) مابين 112 و120جنيه ،وبلغت أسعارصدور الدواجن بالعظم 124جنيها للكيلو ،وأسعار الدبوس 146جنيها للكيلو ، وهيكل كامل 62جنيها للكيلو ،وبلغت أسعار البانية 158جنيها للكيلو ، وشاورما 157جنيها للكيلو ، كبد صافي 95جنيها للكيلو .