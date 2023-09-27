موعد صلاة الفجر| مواقيت الصلاة اليوم الأربعاء

موعد صلاة الفجر .. يؤذن لصلاة الفجر اليوم الأربعاء 27 سبتمبر 2023، حسب التوقيت المحلى لمدينة القاهرة فى الخامسة وثمانية عشر دقيقة، أما الشروق ففى السادسة وأربع وأربعين دقيقة، أما صلاة الظهر ففى الثانية عشرة وست وأربعين دقيقة، أما صلاة العضر فيحين موعدها فى الرابعة واثنى عشر دقيقة، وصلاة المغرب فى السادسة وسبع وأربعين دقيقة أما صلاة العشاء فيحين موعدها فى الثامنة وأربع دقائق.

مواقيت الصلاة فى القاهرة



وقت صلاة الفجر 5:18 ص

موعد صلاة الظهر 12:46 م

موعد صلاة العصر 12: 4 م

موعد صلاة المغرب 6:47 م

موعد صلاة العشاء 8:04 م



مواقيت الصلاة فى الإسكندرية

وقت صلاة الفجر 5:22 ص

موعد صلاة الظهر 12:51 م

موعد صلاة العصر 4:16 م

موعد صلاة المغرب 6:52 م

موعد صلاة العشاء 8:10 م



أعطى الإسلام منزلة كبيرة للصلاة الركن الثانى من أركان الإسلام، التى فرضت فى مكة المكرمة قبل هجرة الرسول محمد صلى الله عليه وسلم، أثناء رحلة الإسراء والمعراج، وتؤدى خمس مرات فى اليوم والليلة، وهى فرض على كل مسلم بالغ عاقل، ذكراً كان أو أنثى، خالٍ من الأعذار.

وجاء فى الحديث الشريف عن ابن عمر (رضى الله عنهما) قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: بنى الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت لمن ايتطاع إليه سبيلا.

صلاة الفجر.. أجمع الأئمة والفقهاء على أن صلاة الفجر ركعتان فقط، فهى الصلاة الوحيدة بين الفرائض التي تُصلى ركعتين، وهى صلاة يجهر فيها المصلى عند قراءة القرآن بها.

أقوال وأفعال

والصلاة أقوال وأفعال تبدأ بالتكبير وتنتهى بالتسليم، وهى صلة بين

العبد وربه، تقربنا منه، وتدفعنا إلى مرضاته، وأول ما يحاسب عنها يوم القيامة، فإن صلحت صلح سائر عمله، وإن فسدت فسد سائر عمله.

فعليك أخى المسلم أن تبدأ يومك بالصلاة وبنية صافية من القلب، متطهراً متجهاً إلى القِبلة، ثم كبر وقل الله وأكبر، ثم أشرع فى صلاتك فأقرأ ما تيسر من القرآن، ثم اركع وردد سبحان ربى العظيم ثلاث مرات، ثم استقم، ثم اسجد واقترب واخشع، ثم ردد سبحان ربى الأعلى ثلاث مرات، ثم كرر ذلك مرة أخرى، فى الركعتين أو الثلاث أو الأربع، ثم اقرأ نصف التشهد (عند القيام بأربع ركات) ثم التشهد الأخير الذى ينتهى بالتسلم.

والصلاة المفروضة خمس فى اليوم والليلة تبدأ بالفجر ركعتان ثم الظهر أربع ركعات ثم العصر أربع ركعات ثم المغرب ثلاث ركعات ثم العشاء أربع ركعات.