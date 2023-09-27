تشافي : خسرنا نقطتين أمام مايوركا بأخطاء طفولية من لاعبينا

صب الأسباني تشافي هيرنانديز المدير الفني لفريق برشلونة جام غضبه على لاعبيه بعد السقوط في فخ التعادل امام فريق ريال مايوركا بهدفين لكل فريق في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب مونيه بمدينة مايوركا ضمن مباريات الجولة السابعة للدوري الأسباني .

المباراة شهدت ادائا ضعيفا من حانب لاعبي البارسا خاصة في الشوط الاول الذي شهد تقدم اصحاب الأرض مرتين رغم تعادل برشلونة في الشوط الثاني الذي شهد تحسن ملحوظ لاداء البارسا مع نزول لامين يامال و ليفاندوفيسكي الا الفريق اكتفى بادراك التعادل ليخسر نقطتين ثمينتين في صراع قمة الليجا .

تشافي : خسرنا نقطتين بأخطاء طفولية

تشافي هيرنانديز المدير الفني لفريق برشلونة خرج عقب اللقاء ليؤكد ان فريقه خسر نقطتين ما كان يجب ان يخسرهما الا عبر ارتكاب أخطاء طفولية أسفرت عن هدفي مايوركا في الشوط الاول .

وأضاف: لا يمكن أن نرتكب مثل هذه الأخطاء ونحقق الفوز على ملعب صعب مثل ملعب مايوركا . علينا تفادي مثل هذه الأخطاء في المستقبل وسنغلق صفحة هذه المباراة سريعا استعدادا للمباريات القادمة .

ويسعى برشلونة الى تعويض خسارته لهاتين النقطتين الثمينتين عندما يستضيف فريق أشبيلية يوم الجمعة المقبل على الملعب الاوليمبي الا ان المباراة لن تكون سهلة خاصة في ظل استفاقة فريق أشبيلية والفوز الذي حققه مساء الثلاثاء على الميريا بخمسة اهداف لهدف .

توقف قطار الانتصارات على ريال مايوركا

يذكر ان مباراة الثلاثاء بين ريال مايوركا وبرشلونة شهدت اول مباراة يفشل فيها برشلونة في الفوز على ريال مايوركا منذ عام ٢٠١٠ واوقف رصيد برشلونة عند ١١ انتصار متتالي على ريال مايوركا .