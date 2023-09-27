ألعاب نارية .. حفل زفاف في نينوى العراقية ينتهي بكارثة و"الوزراء" يستنفر

انتهى حفل زفاف في محافظة نينوى بالعراق إلى كارثة الأمر الذى دفع رئيس الوزراء إلى الاستنفار.

نحو 100 شخص لقوا حتفهم داخل قاعة أفراح في قضاء الحمدانية بمحافظة نينوى العراقية في حصيلة أولية، فيما أصيب 150 على الأقل.

الدفاع المدني العراقي قال في بيان إن المعلومات الأولية تشير إلى استخدام الألعاب النارية أثناء حفل الزفاف مما أدى لإشعال النيران داخل القاعة بسرعة كبيرة، موضحاً أن قاعة الحفل تفتقر إلى "متطلبات السلامة من منظومات الإنذار والإطفاء الرطبة".

وأوضح البيان الذي نقلته وكالة الأنباء العراقية (واع) أن "الحريق أدى إلى انهيار أجزاء من القاعة نتيجة استخدام مواد بناء سريعة الاشتعال واطئة الكلفة تتداعى خلال دقائق عند اندلاع النيران".

وتابع: "استنفرت فرق الدفاع المدني بغضون دقائق وطوقت النيران ونفذت عمليات الاقتحام المباشر ونجحت بالدخول وسط القاعة المحترقة لتباشر بعمليات الإنقاذ للعوائل من النساء والأطفال بالتزامن مع تنفيذ عمليات الإخماد للحريق الذي أدى إلى انهيار أجزاء من القاعة".

وتوجه وزير الداخلية عبد الأمير الشمري، إلى محافظة نينوى للوقوف على تداعيات الحادث.

وفي تصريحات لوكالة الأنباء الرسمية قال الشمري إن فرق الدفاع المدني تمكنت من إخلاء جميع المصابين في حادث حريق الحمدانية.

رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني وجه وزيري الداخلية والصحة باستنفار كل الجهود لإغاثة المتضررين جراء حادث قاعة الأعراس بنينوى.