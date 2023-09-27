80 % من مشكلات الصدر سببها ارتجاع المريء الصامت.. طبيب يوضح

قال الدكتور هاني عوض الله، الأستاذ المساعد بطب الجهاز الهضمي والكبد جامعة الأزهر، إن الكثير من مرضى الجهاز الهضمي معظمهم شباب، وهذا أمر خطير.

وأضاف الأستاذ المساعد بطب الجهاز الهضمي والكبد جامعة الأزهر، خلال برنامج " دردشة طبية" على قناة الحدث اليوم، أن من أخطر الأمراض التي تؤثر على الجهاز الهضمي، هو ارتجاع المريء الصامت، موضحًا أن هذا المرض يدخل على أعضاء الجسم دون حدوث أعراض تؤكد أن المشكلة في المعدة.

وأوضح أن ارتجاع المريء الصامت، يسبب مشكلات في الصدر، وأن هناك دراسة تؤكد أن 80% من مشكلات الصدر سببها ارتجاع المريء الصامت، وهذا رقم كبير.

وأشار إلي أن المريض يحصل على أدوية كثيرة، دون علاج الأجهزة التي يكون بها مشكلات، وأن تشخيص المرض يكون في المريء.

ولفت إلي أن الكثير من الأطباء لا تستطيع التعامل مع مريض ارتجاع المريء الصامت، ولذلك نطالب بالحفاظ على الجهاز الهضمي، وعدم تناول وجبات سريعة، ومسكنات بشكل مستمر، مضاد حيوي.