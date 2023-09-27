الأحد القادم دخول الصفوف الأولى من المراحل التعليمية بالمنيا

أصدر اللواء اسامة القاضى محافظ المنيا ، تعليماته المشددة لرؤساء الوحدات المحلية ، بالتنسيق مع مديرى الإدارات التعليمية ، الإنتهاء من كافة الإجراءات المطلوبة لضمان حسن سير العملية التعليمية منذ اليوم الأول للعام الدراسى الجديد 2023 - 2024 .

واتخاذ ما يلزم من التجهيزات ، الخاصة بإستقبال الطلاب حسب الجدول المقرر لدخولهم المدارس ، حرصا على سلامتهم وتهيئة الأجواء المناسبة لبداية عام دراسى جديد ، من جانبه، أكد حمدى مصطفى وكيل وزارة التربية والتعليم بالمنيا، أن المديرية استعدت لاستقبال مليون ونصف المليون طالب من أبناء المحافظة ، بتوجيه ومتابعة اللواء اسامة القاضي محافظ المنيا ، وحرصه الدائم على تقديم أوجه الدعم المتواصل لجميع عناصر العملية التعليمية .

مشيرا ، إلى أن اليوم الأول للدراسة هذا العام سيكون على نحو ، اليوم الأول الموافق الأحد الأول من أكتوبر المقبل ، سيكون مقتصرا على دخول الصفوف الأولى ، وهى ( حضانة صغرى Kg1 وكبرى Kg2 ، و أولى ابتدائي ، وأولى إعدادي، وأولى ثانوي عام وفنى) ، على أن يتم استقبال جميع الصفوف الدراسية فى اليوم التالى يوم الإثنين الموافق الثاني من أكتوبر .

لافتا ، إلى أن الإجراء الجديد سوف يساعد فى حسن استقبال الطلاب صغار السن ، وإزالة رهبة اليوم الأول ، وتوزيعهم على الفصول بسهولة ويسر .