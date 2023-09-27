نشرة أخبار التوك شو.. حسين لبيب ودموع أوسوريو وبشرى بشأن أزمة السكر

تحرص “بوابة الوفد الإلكترونية” على تقديم نشرة أخبار بأهم أخبار التوك شو، وذلك ليكون مُتابعوها على علم بآخر أخبار التوك شو على مدار اليوم.

ونسرد خلال هذا التقرير أبرز أخبار التوك خلال الساعات الأخيرة:



قال محمود عبدالرحمن، خبير بالشأن التعليمي، أن حضور الرئيس السيسي فعاليات يوم تميز الجامعات المصرية قبل أيام من العام الدراسي الجديد يقول إن هناك رغبة في وجود مخرج لطالب متكامل.

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مسابقة الـ 30 ألف معلم .. بشرى سارة للمدرسين خلال أيام (فيديو)



قال الإعلامي أحمد موسى، إن حملات التشكيك في إجراءات الانتخابات الرئاسية بدأت مبكرا ، مشيرا إلى أن هناك شائعات وحملات ضد الانتخابات الرئاسية المقبلة.

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أحمد موسى يستنكر التشكيك في إجراءات الانتخابات الرئاسية (فيديو)



أكد توفيق السيد، عضو لجنة الحكام السابق، أن الأخطاء التحكيمية موجودة في جميع أنحاء العالم، ولكن الحكم الرابع مسئوليته إبلاغ الحكم بما يدور خلال أحداث اللقاء.

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عضو لجنة الحكام السابق يستنكر واقعة إذعة حوار الحكم مع غرفة الفار (فيديو)



أشاد فاروق الباز باحتفالية "تفوق الجامعات"،وشدد على أن مصرعانت من التعليم على مدار 50 عامًا بعدما كان الأفضل، وحدث نوع من "الأسى" على التعليم، معقبًا :"الأساتذة المصريين كان رأسهم برأس أي عالم تاني في العالم، ولا بد من عودة التعليم المصري لريادته مرة أخرى، وحان الوقت لذلك".

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فاروق الباز: حان الوقت ليستعيد التعليم المصري ريادته (فيديو)



أثارت الإعلامية ياسمين عز الجدل بعد تغيبها عن منتدى الإعلام العربي المنعقد في دبي بدولة الإمارات.

وأعطت ياسمين عز الإعلامي اللبناني نيشان وعدًا بحضور جلسة "الإعلام والترند" حيث انتظرها لمدة طويلة وصعد على منصة الحوار حيث ظهر عليه علامات الحيرة من عدم حضورها.

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مكياج ياسمين عز يضعها في موقف محرج بدبي.. فيديو



أكد الدكتور أشرف صبحي، وزير الرياضة، على ثقته في المنتخب الأولمبي وتقديمه أداء ونتائج جيدة، خاصة في وجود مدير فني له خبرة في الأولمبياد.

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وزير الرياضة: أتمنى وجود محمد صلاح مع المنتخب الأوليمبي في باريس (فيديو)



نفى الناقد والمؤرخ الفني محمد شوقي ما ذكر عن وفاة الفنان إسماعيل ياسين مفلسًا أو متسولاً ، موضحًا: "لا يصح أن تداول هذه الأخبار عن فنان بقيمة إسماعيل ياسين، لأنه مات مستورًا، وهذا يتضح بشدة من مسكنه وتصريحات أسرته.

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مفاجأة حول حقيقة وفاة إسماعيل ياسين مفلسًا (فيديو)



أكد هشام الدجوي رئيس شعبة المواد الغذائية، أن هناك تذبذبا في أسعار السكر بالأسواق، مضيفا أن سعر السكر ارتفع ووصل إلى 38 جنيها للكيلو لـ السكر الحر.

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التموين تكشف عن بشرى بشأن أزمة السكر (فيديو)



أكد حسين لبيب المرشح على منصب رئيس نادي الزمالك، عدم رضاه عن أداء الزمالك بعد أن فقد الفريق أربع نقاط في أول مباراتين بالدوري، معقبا: "هذه ليست مكانة الزمالك الحقيقية ولا إمكانياته لكن المناخ العام في النادي في الفترة الاخيرة لايشجع على إخراج أفضل ما لدى اللاعبين.

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دموعنا أغلى .. حسين لبيب: لم أتأثر بدموع أوسوريو (فيديو)



أكد حسين لبيب، المرشح لرئاسة نادي الزمالك، أن عقود اللاعبين في النادي مبالغ فيها لكن لايعني ذلك بالضرورة تخفيض قيمتها، قائلاً : "لا يوجد أي تخفيض لقيمة عقود اللاعبين في حال نجاحه في الانتخابات القادمة.

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من أصول النادي.. حسين لبيب: لن نسمح بالتفريط في زيزو نهائيا (فيديو)



كشف المؤرخ والناقد الفني محمد شوقي عن أسرار في حياة الفنانة تحية كاريوكا ، مشيرا إلى أنها كانت تفضل شادية وفاتن حمامة التي كانت بينها وبين كاريوكا صداقة قوية جدا.

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سر علاقة تحية كاريوكا بالشيخ الشعراوي .. ناقد فني يكشف (فيديو)

