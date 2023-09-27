وليد عبداللطيف: عودة فتوح ستزيد القوة الهجومية للزمالك

أكد وليد صلاح عبداللطيف نجم الزمالك السابق، أن أحمد فتوح لاعب مؤثر وعودته ستساهم في تحسين أداء الزمالك خلال المرحلة المقبلة، وسيزيد الجبهة اليسرى قوة مع مصطفى شلبي خصوصا أنه يمتاز بالمهارة والسرعة، وسيصنع جبهة مؤثرة للغاية مع الفريق الأبيض خلال مواجهة أرتا سولار.

وقال في تصريحات عبر برنامج بوكس تو بوكس الذي يبث عبر قناة etc: "الزمالك يمتلك لاعبين جيدين من اصحاب الخبرات وفي حالة اكتمال اللياقة البدنية سيظهرون بشكل جيد للغاية، لكن الامور تتحسن بشكل واضح، خصوصا أن الفريق متأثر بعدم خوض فترة إعداد جيدة".

وواصل: "دعم جمهور الزمالك ومساندته للاعبين ضد أرتا سولار سيكون مؤثر للغاية خلال المباراة المقبلة، ودائما استاد القاهرة يكون له تأثير كبير".

وأكمل: "انصح لاعبي الزمالك بالضغط بقوة على ارتا سولار في بداية المباراة، واتمنى من أوسوريو اختيار التشكيل الأنسب ووضع كل لاعب في مركزه".

وزاد: "مستغرب للغاية من قرار أوسوريو باستبعاد دونجا وعمر جابر من لقاء المقاولون، وقبلها قام بتغيير 9 لاعبين دفعة واحدة أمام بيراميدز، اتمنى ان افهم أفكار مدرب الزمالك، ويجب ان يتشاور باستمرار مع الجهاز المعاون".

وأتم: "اتمنى تجاوز خسارة لقاء الذهاب أمام أرتا سولار، وأن يتم تقليص الفارق مبكرًا بالضغط القوة على الخصم".