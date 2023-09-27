المواطن رقم أساسي عند الدولة.. جمال الكشكي: الرئيس السيسي حرص على تقديم الحقائق

قال الكاتب الصحفي جمال الكشكي، إنّ اليوم شهد مكاشفة ومصارحة من خلال الفعاليات التي حضرها الرئيس عبدالفتاح السيسي، فقد ظهر في حديثه أن المواطن رقم مهم ورئيسي وأساسي عند الدولة المصرية في عهده.

وأضاف الكشكي، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية منة فاروق، عبر قناة "إكسترا نيوز"، أنّ الرئيس عبدالفتاح السيسي حرص على تقديم الحقائق والمعلومات الواقعية ووضعها أمام المواطن وهو أمر في منتهى التقدير والاحترام بحيث يكون شريكا في الذي يحدث بدولته وبلده.

وتابع الكاتب الصحفي، أن ما تحقق من إنجازات قد يكون مرضيا عند البعض إلى حد، ولكن الرئيس عبدالفتاح السيسي يحرص على المزيد في التعليم والصحة والشباب والرياضة وكل القضايا التي طُرحت، وبالتالي، فقد طلب الوزراء الذين شاركوا في الجلسات التحدث وذكر الحقائق كما هي، بحيث يكون المواطن شريكاً أساسياً ورئيسياً في الإجراءات والتحركات المختلفة.

