اليوم .. قصور الثقافة تقيم حفل تأبين الشاعر محمود قرني بالفيوم

حفل تأبين للشاعر الراحل محمود قرني، تقيمه الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، في السابعة مساء غد الأربعاء، بنقابة المحامين بالفيوم.

فيلم عن حياة الشاعر الراحل

يتضمن الحفل الذي يديره الشاعر محمد حسني إبراهيم عرضا لفيلم عن حياة الشاعر الراحل، بحضور أسرته، ويشارك بالحفل عدد من الأدباء والشعراء منهم عصام الزهيري وعويس معوض، د. عبد الحكم العلامي، سعيد شحاته، د. أحمد الجعفري، د. محمد السيد إسماعيل، عبد الكريم عبد الحميد، د. عادل ضرغام، أحمد عبد القوي زيدان، عبد الكريم عبد الحميد، أشرف عبد الكريم، محمد شاكر.

وتبدأ الفعاليات بكلمات لكل من الشاعر مسعود شومان رئيس الإدارة المركزية للشئون الثقافية، ولاميس الشرنوبي رئيس إقليم القاهرة الكبرى الثقافي، والشاعر عبده الزراع مدير عام الإدارة العامة للثقافة العامة، وسماح كامل مدير عام فرع ثقافة الفيوم.

ويعد الشاعر محمود قرني، أحد أبرز شعراء جيل الثمانينيات من القرن العشرين في القصيدة العربية. حاصل على درجة ليسانس في القانون من جامعة القاهرة، عمل بالمحاماة لفترة وجيزة، وشارك في الكثير من مهرجانات الشعر العربية والدولية، أصدر العديد من الدواوين الشعرية، منها: "حمامات الإنشاد"، و"خيول على قطيفة البيت"، و"هواء لشجرات العام"، و"طرق طيبة للحفاة"، و"الشيطان في حقل التوت"، و"أوقات مثالية لمحبة الأعداء"، و"قصائد الغرقى"، و"لعنات مشرقية"، و"تفضل.. هنا مبغى الشعراء"، ومختاراته الشعرية "خاتم فيروزي لحكيم العائلة"، وغيرها، بالإضافة إلى عدد من الدراسات النقدية المهمة عن الشعر، من أبرزها كتابه "لماذا يخذل الشعر محبيه". وقد استضافته هيئة قصور الثقافة في برنامج العودة إلى الجذور قبل رحيله بموطن ميلاده محافظة الفيوم وسوف يتم تكريم اسمه بدرع الهيئة لدوره الشعري البارز في مصر والوطن العربي.

ورش فنية ولقاءات توعوية في ختام الأنشطة الصيفية بثقافة الفيوم

من ناحية أخرى، نظم فرع ثقافة الفيوم مجموعة متنوعة من الفعاليات الثقافية والفنية بمواقعه، ضمن البرنامج المعد من الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، بمناسبة ختام النشاط الصيفي.

وأعدت مكتبة الطفل بمكتبة الفيوم العامة يوما ثقافيا ترفيهيا، أدارته هناء حسن مسئول المكتبة، تضمن فقرة اكتشاف مواهب في الغناء والشعر، وورشة تصميم أجندة من الفوم الملون بمناسبة العام الدراسي الجديد، وذلك بمكتبة الطفل والشباب بطامية تدريب نجلاء عبد الرحمن.

وشهدت مكتبة الفيوم العامة ورشة تصميمات بتقنية الأوريجامي قامت خلالها ميرا أمير أخصائي ثقافة الطفل، بعمل فستان عروسة بالورق أبيض، هذا إلى جانب ورشة رسم حر نفذها الفنان أحمد مهنا بمكتبة حي جنوب.

وأقامت مكتبة الكعابي الجديدة ورشة حكي تضمنت مناقشة قصة "الطفل المعجزة" للمؤلف نبيل مهران، إشراف هناء عبد الله، بينما ناقشت مكتبة منية الحيط كتابا بعنوان ''السكان والتنمية في مصر'' للكاتبة وداد مرقص، تناول خلاله مصطفى محمد، ظاهرة النمو السكاني وأثرها على التنمية.

دور الفلاح في التنمية

واستمرارا للفعاليات المقامة بإشراف إقليم القاهرة الكبرى وشمال الصعيد الثقافي برئاسة لاميس الشرنوبي، والمنفذة من خلال فرع ثقافة الفيوم برئاسة سماح كامل، شهدت المدرسة الحقلية بقرية السنجق بأبشواي ندوة بعنوان

"دور الفلاح فى عملية التنمية''، نظمتها ثقافة القرية بالتعاون مع بيت ثقافة أبشواي، بحضور كل من شادية عجمي مسئول الإعلام بالإدارة الزراعية، والمحامي عبد الجليل عبد الكريم، وعدد من المزارعين.

تحدث خلالها "عبد الكريم" عن القوانين التي سنتها الدولة لصالح الفلاح المصري، وما تقدمه من مشروعات للارتقاء بحياة المواطن وتنمية الريف المصري، لافتا إلى مبادرة ''حياة كريمة''، واهتمام الدولة بتطوير الري وزيادة الرقعة الزراعية.

من جانبها أكدت شادية عجمي على سعي الدولة بكامل أجهزتها لدعم الفلاح المصري، وتوفير كل ما يلزمه، الأمر الذي يسهم في تعزيز دوره الفلاح في عملية التنمية، والحصول على أعلى عائد من الزراعة.

واختتم المزارع عويس عامر، الندوة بالحديث عن الدور

الرائد الذي يقوم به الفلاح المصري بجانب الدولة، وارتباطه بأرضه، لافتا إلى جودة المحاصيل الزراعية بمحافظة الفيوم ومنها القمح، الأرز، بنجر السكر، البصل، القطن والنباتات الطبية والعطرية وغيرها.

تلى ذلك ورشة تصميم تابلوه بخامات معاد تدويرها، تدريب هناء رجب مشرف نادي المرأة.

هذا وقد أقامت مكتبة النزلة الفرعية محاضرة بعنوان ''مشروعات التنمية المستدامة في الفيوم''، تحدثت فيها حنان سرور من الوحدة المحلية، عن دور تلك المشروعات في الارتقاء بالمستوي المعيشي للمواطنين في كافة المجالات.

وشهدت مكتبة سيلا الفرعية محاضرة بعنوان ''دور الشباب في بناء المجتمع''، تحدث خلالها خالد عنتر مدرب التربية الرياضية بمركز الشباب، عن ضرورة استغلال طاقات الشباب وتوظيفها بشكل فعّال بما يتناسب مع خطط التنمية داخل المجتمع.

واحتفالا بالمولد النبوي الشريف أقام بيت ثقافة أبشواي محاضرة بعنوان ''التربية النبوية للجيل المعاصر'' للمحاضر للشيخ مجدي من مديرية أوقاف الفيوم، أعقبها ورشة فنية تنفيذ أحمد السيد، بينما نظم نادي أدب البادية بثقافة أطسا، لقاء بعنوان "أصول اللغة البدوية" تلاه فقرة إلقاء شعر بحضور الشاعرين هاني فرج وسيد عبد السلام، وذلك بالوحدة المحلية بقرية قصر الباسل.