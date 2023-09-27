عبد الواحد السيد: لا يوجد عدل في توزيع حقوق الرعاية والتحكيم

انتقد عبد الواحد السيد مدير الكرة بنادي الزمالك، قرارات أمين عمر حكم مباراة الفريق أمام المقاولون العرب في الدوري المصري، مشيرا إلى أنه لا يوجد عدل في توزيع حقوق الرعاية والتحكيم.

وقال عبد الواحد السيد في تصريحات لبرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة صدى البلد: الحكم احتسب 8 دقائق وقت بدلا من الضائع، وللعلم هدف المقاولون جاء في الدقيقة 9 أى بعد انتهاء الوقت بدل الضائع

وتابع مدير الكرة بالزمالك:"هذه التصرفات تنعكس على الجمهور وتشحن الجماهير وجمهور الزمالك يشعر بالمظلومية لغياب العدل والزمالك يحتاج تكاتف ومساندة الجميع

متسائلًا: «أين العدل؟!.. دائمًا ما يتردد أن جمهور الزمالك يشعر بالمظلومية، وهذا طبيعي أين العدل! وجماهير الزمالك تبكي وتتأثر بالخسارة أو التعادل حتى لو مباراة ودية».

وأضاف:" ليس من المنطقى أن يتم الحديث في حوار تلفزيوني عن انتقال لاعبين من الزمالك للأهلي وأرى أنه ليس هذا الوقت المناسب للحديث حول ذلك.

واختتم تصريحاته قائلا:" الزمالك يحتاج بالفعل مساندة ودعم جمهوره وهدف التعادل للمقاولون عبرة للاعبين وخاصة أنهم استعرضوا داخل الملعب فى الدقائق الأخيرة وهذا مرفوض وأرى أن مباراة أرتا سولار الجيبوتى حياة أو موت والخروج من البطولة الأفريقية يعنى انتهاء الموسم بالنسبة لنا".

