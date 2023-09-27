برشلونة يسقط في فخ التعادل أمام مايوركا بالدوري الإسباني

سقط فريق برشلونة في فخ التعادل أمام ريال مايوركا في المباراة التي إنتهت بنتيجة 2-2 ضمن منافسات بطولة الدوري الإسباني “الليجا”.

بدأ فريق ريال مايوركا المباراة بهجوم مباغت ونجح في السيطرة على منطقة المناورات ما تسبب في إرباك لاعبي الفريق الكتالوني.

وفي الدقيقة الثامنة نجح فيدات موريكي في تسجيل أول أهداف اللقاء لصالح أصحاب الأرض.

تماسك برشلونة سريعاً بعد تلقي الهدف الاول ونجح في تنظيم صفوفه مجدداً بحثاً عن إدراك التعادل وهو ماتحقق في الدقيقة 41 عن طريق البرازيلي رافينيا.

وفي الدقيقة 45 فجر ريال مايوركا المفاجأة مجدداً ونجح في تسجيل الهدف الثاني عن طريق ايدون براتس.

ضغط برشلونة بكامل صفوفه طوال الشوط الثاني بحثاً عن إنقاذ ما يمكن إنقاذه وأهدر الفريق عدة فرص سانحة للتسجيل.

ونجح فيرمين لوبيز في تسجيل ثاني أهداف البلوجرانا بالدقيقة 75 لتنتهي المباراة بنتيجة 2-2.

ورفع برشلونة رصيده إلى 17 نقطة في صدارة جدول ترتيب الدوري الإسباني، وارتفع رصيد مايوركا الي 6 نقاط في المركز 15.