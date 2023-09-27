المولد النبوى .. ابتهالات دينية ونغمات السمسمية بقصور الثقافة في الإسماعيلية

المولد النبوى .. قدم فرع ثقافة الإسماعيلية عددا من الفعاليات الثقافية والفنية، ضمن احتفالات الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف.

محمد نبينا

وشهد قصر ثقافة الإسماعيلية حفلا أحياه كورال القصر بقيادة د. دينا حسين، تضمن باقة متميزة من الأناشيد والتواشيح والأغاني الدينية منها "لاجل النبي، بحبك وبريدك، محمد نبينا، مولاي، أم النبي" وسط تفاعل كبير من الجمهور، وبحضور محمد رشدي مدير القصر ونخبة من المثقفين.

وقدمت فرقة أطفال الإسماعيلية للفنون الشعبية مجموعة من التابلوهات الاستعراضية على نغمات أنغام السمسمية بقيادة المدرب مصطفى محمود.

وفي سياق متصل نفذت مكتبة أبو صوير الثقافية ورشة فنية لتصميم ماكيت عروسة المولد بالورق، تخللها حديث عن ذكرى مولد الرسول الكريم إشراف اعتماد السيد، وبالتعاون مع عبد الرحمن فراج مسئول النشاط بالمكتبة.

وضمن الفعاليات المقامة بقسم التمكين الثقافي لذوي الاحتياجات الخاصة بإشراف إقليم القناة وسيناء الثقافي برئاسة أمل عبد الله، من خلال فرع الإسماعيلية برئاسة شيرين عبد الرحمن، شهدت جمعية التثقيف الفكري

محاضرة بعنوان "ذكرى المولد" قدمتها إدارة الخدمات الثقافية إشراف هنية محمد، هذا إلى جانب محاضرة بعنوان "الطرق الإبداعية لتنمية مهارات الطفل" تقديم صفاء السيد.