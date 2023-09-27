تدريبات متنوعة للدراويش وفقرة للكرات العرضية والثابتة

أنهى الفريق الأول لكرة القدم بالنادى الإسماعيلى مرانه المسائى اليوم الثلاثاء، والذى أقيم على الملعب الرئيسى باستاد الإسماعيلية، استعدادا لمباراة الاتحاد فى إطار مباريات الجولة الثانية من مباريات الدورى العام.



وأدى اللاعبون تدريبات الإحماء وتدريبات بدنية تحت إشراف أحمد سامح مخطط أحمال الفريق.

كما قام الجهاز الفنى بقيادة إيهاب جلال المدير الفنى بتقسيم اللاعبين إلى مجموعات، من أجل تنفيذ بعض الجمل الفنية والخططية، وخصص المدير الفنى ومعاونيه فقرة تدريبية للتدريب على الكرات العرضية والضربات الثابتة.

لقطات من المران :

- تابع ثنائى مجلس إدارة النادى الإسماعيلى أحمد عبد الرحمن وشوقى عوض مران الفريق.

- على أبو جريشة المشرف العام على الكرة وعماد سليمان نائب المشرف العام وإسماعيل حفنى مدير النشاط الرياضى ومحمود جابر مدير قطاع الناشئين ومعهم سيد حسن لاعب الإسماعيلى السابق تابعوا مرات الفريق من أرض الملعب.

- الشركة الراعية قامت بوضع إعلانات الملعب استعدادا لمباراة الاتحاد السكندرى يوم الخميس المقبل.

- هشام مصطفى طبيب الفريق وأعضاء الجهاز الطبى أكدوا خلو قائمة الإصابات من اللاعبين استعدادا لمواجهة زعيم الثغر.

- أعضاء الجهاز الإدارى للفريق الأول أتموا كافة الاستعدادات الإدارية للمباراة القادمة.

- إدارة الصيانة بالنادى الإسماعيلى قامت بالكشف الدورى المعتاد على غرف الحكام والفريق الضيف قبل مباراة الخميس.

- على أبو جريشة المشرف العام على الكرة جلس مع الشركة المسئولة عن تحديث الملعب الفرعى رقم ٢ للاطمئنان على سير العمل وموعد استلام الملعب الذى سيستضيف تدريبات قطاع الناشئين والبراعم.

- إدارة الخدمات بالنادى الإسماعيلى قامت بتجهيز مدرجات الدرجة الثانية والمقصورة الأمامية ومدرج الضيوف استعدادا لاستقبال جماهير الدراويش وسيد البلد يوم المباراة.

- إدارة العلاقات العامة أعدت نفسها لاستقبال ضيوف النادى الإسماعيلى خلال مباراة الخميس.