عبد الواحد السيد: حصلنا على وعود بتدعيم الفريق من المرشحين بالإنتخابات

أكد عبد الواحد السيد، مدير الكرة بنادي الزمالك، أن هناك وعود من المرشحين بالانتخابات بتدعيم الفريق.

وقال عبد الواحد خلال حواره ببرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة صدى البلد: "هناك وعود من المرشحين بالانتخابات بتدعيم الفريق، تخطينا فترة صعبة ولم يشعر بها الجماهير".

وأكمل: "لاعبو الزمالك قادرون على الرد بالملعب، ومن الطبيعي أن تشعر الجماهير بالقلق، لكن تخطي عقبة أرتا سولار ستعيد الثقة للاعبين".

وأضاف: "لن اتحدث طالما خسرنا بشكل فني، كما لا يجب أن ادخل في اشتباك مع الحكام اثناء الوقوف على الخط لأن هذا ليس عمل مدير الكرة، يجب أن نرتقي".

وأشار: "اوسوريو قال لي هل تحب الحديث عن الفنيات والتداخل معنا لكنني رفضت ذلك، واليوم اجتمعت معه وسيحدث تغيير بالفترة المقبلة، كما أن الجهاز المعاون من أكفء العناصر".

وعن عواد: "كان مصابا بالفترة الماضية وسيكون له دورا كبيرا جدا الفترة المقبلة، الجهاز المعاون يتحدث في كل النقاط لكن في النهاية القرار الأول والأخير للجهاز الفني".



ووضح: "تركيز أوسوريو مع والدته بسبب مرضها أثر عليه".

وأتم: "حاولنا جعل سعر التذكرة 40 جنيه لكن شركة تذكرتي قالت لنا بأن الحد الأدنى 60 جنيه وموحدة".

