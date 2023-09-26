ندوات توعوية في ختام النشاط الصيفي بفرع ثقافة الفيوم

نظم فرع ثقافة الفيوم مجموعة متنوعة من الفعاليات الثقافية والفنية، ضمن البرنامج المعد من الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، بمناسبة ختام النشاط الصيفي.

جاء ذلك تحت إشراف إقليم القاهرة الكبرى وشمال الصعيد الثقافي برئاسة لاميس الشرنوبي، وذلك ببيوت الثقافة والمكتبات الفرعية التابعة لفرع ثقافة الفيوم.

خلال ذلك أعدت مكتبة الطفل بمكتبة الفيوم العامة يوما ثقافيا ترفيهيا، أدارته هناء حسن مسئول المكتبة، تضمن فقرة اكتشاف مواهب في الغناء والشعر، وورشة تصميم أجندة من الفوم الملون بمناسبة العام الدراسي الجديد، وذلك بمكتبة الطفل والشباب بطامية تدريب نجلاء عبد الرحمن.

وشهدت مكتبة الفيوم العامة بقصر ثقافة الفيوم، ورشة تصميمات بتقنية الأوريجامي قامت خلالها ميرا أمير أخصائي ثقافة الطفل، بعمل فستان عروسة بالورق أبيض، هذا إلى جانب ورشة رسم حر نفذها الفنان أحمد مهنا بمكتبة حي جنوب.

وأقامت مكتبة الكعابي الجديدة ورشة حكي تضمنت مناقشة قصة "الطفل المعجزة" للمؤلف نبيل مهران، إشراف هناء عبد الله، بينما ناقشت مكتبة منية الحيط كتابا بعنوان ''السكان والتنمية في مصر'' للكاتبة وداد مرقص، تناول خلاله مصطفى محمد، ظاهرة النمو السكاني وأثرها على التنمية.

واستمرارا للفعاليات المقامة بإشراف إقليم القاهرة الكبرى وشمال الصعيد الثقافي، والمنفذة من خلال فرع ثقافة الفيوم برئاسة سماح كامل، شهدت المدرسة الحقلية بقرية السنجق بأبشواي ندوة بعنوان "دور الفلاح فى عملية التنمية''، نظمتها ثقافة القرية بالتعاون مع بيت ثقافة أبشواي، بحضور كل من شادية عجمي مسئول الإعلام بالإدارة الزراعية، وعبدالجليل عبدالكريم وعدد من المزارعين.

تحدث خلالها "عبد الكريم" عن القوانين التي سنتها الدولة لصالح الفلاح المصري، وما تقدمه من مشروعات للارتقاء بحياة المواطن وتنمية الريف المصري، لافتا إلى مبادرة ''حياة كريمة''، واهتمام الدولة بتطوير الري وزيادة الرقعة الزراعية.

من جانبها أكدت شادية عجمي على سعي الدولة بكامل أجهزتها لدعم الفلاح المصري، وتوفير كل ما يلزمه، الأمر الذي يسهم في تعزيز دوره الفلاح في عملية التنمية، والحصول على أعلى عائد من الزراعة.

واختتم المزارع عويس عامر، الندوة بالحديث عن الدور الرائد الذي يقوم به الفلاح المصري بجانب الدولة، وارتباطه بأرضه، لافتا إلى جودة المحاصيل الزراعية بمحافظة الفيوم ومنها القمح، الأرز، بنجر السكر، البصل، القطن والنباتات الطبية والعطرية وغيرها.

تلى ذلك ورشة تصميم تابلوه بخامات معاد تدويرها، تدريب هناء رجب مشرف نادي المرأة.

هذا وقد أقامت مكتبة النزلة الفرعية التابعة لفرع ثقافة الفيوم محاضرة بعنوان ''مشروعات التنمية المستدامة في الفيوم''، تحدثت فيها حنان سرور من الوحدة المحلية، عن دور تلك المشروعات في الارتقاء بالمستوي المعيشي للمواطنين في كافة المجالات.

دور الشباب في بناء المجتمع.. محاضرة بفرع ثقافة الفيوم

وشهدت مكتبة سيلا الفرعية محاضرة بعنوان ''دور الشباب في بناء المجتمع''، تحدث خلالها خالد عنتر مدرب التربية الرياضية بمركز الشباب، عن ضرورة استغلال طاقات الشباب وتوظيفها بشكل فعّال بما يتناسب مع خطط التنمية داخل المجتمع.

واحتفالا بالمولد النبوي الشريف أقام بيت ثقافة أبشواي محاضرة بعنوان ''التربية النبوية للجيل المعاصر'' للمحاضر للشيخ مجدي من مديرية أوقاف الفيوم، أعقبها ورشة فنية تنفيذ أحمد السيد، بينما نظم نادي أدب البادية بثقافة أطسا، لقاء بعنوان "أصول اللهجة البدوية" تلاه فقرة إلقاء شعر بحضور الشاعرين هاني فرج وسيد عبد السلام، وذلك بالوحدة المحلية بقرية قصر الباسل.