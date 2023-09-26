اتحاد الاعلاميات العرب يشارك فعاليات نبض العرب بجامعة الدول العربية

شارك اتحاد الاعلاميات العرب بوفد رسمى من عضوات الاتحاد بالوطن العربى في اجتماع إطلاق مبادرة نبض العرب لدعم الاشقاء السودانين صباح اليوم الثلاثاء بمقر الأمانه العامة لجامعة الدول العربية .



وقالت أسماء حبشى رئيس اتحاد الاعلاميات العرب بأن الاتحاد يشارك بالدعم الإعلامى للمبادرة بالإثنين وعشرين دولة عن طريق عضوات الاتحاد.

وذكرت رئيس اتحاد الاعلاميات العرب ان الدعم النفسى يكاد يكون معادل للدعم المادى لإن وطأة الغربة وترك الأوطان أشد وطأة من اى احتياج مادى لذا وجب علينا الدعم النفسى

وإحتضان اشقائنا بكل ود وحب.

وتابعت نسعى لعمل قوافل لمساعدة السودانيين فلابد من تدخل لدعم الغذاء والصحة والتعليم ولابد ان نستثمر علاقاتنا لتوفير كافة أشكال الدعم .



شارك في الاجتماع السيد أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية راعي المبادرة، والدكتور عصام شرف رئيس مجلس الوزراء السابق لجمهورية مصر العربية رئيس اللجنة العليا للمبادرة ، والدكتور كمال حسن على الأمين العام المساعد السابق لجامعة الدول العربية نائب رئيس اللجنة العليا للمبادرة، وعدد كبير من الرؤساء والأمناء العاميين للاتحادات العربية النوعية المتخصصة، وعدد من الشخصيات العامة الناشطة والمهتمة بالعمل الإنساني والاجتماعي في المنطقة العربية.