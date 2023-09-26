تدريبات خفيفة لسيدات يد الاهلي بعد الوصول للكونغو

خاض الفريق الأول لكرة اليد سيدات بالنادي الأهلي اليوم الثلاثاء مرانًا بدنيًّا خفيفًا، استعدادًا للمشاركة في بطولة إفريقيا أبطال الدوري التي تقام في الكونغو برازافيل.

وفضل الجهاز الفني إجراء تدريبات بدنية خفيفة بسبب الإجهاد نتيجة طول رحلة السفر من القاهرة إلى الكونغو.

وكانت قرعة بطولة إفريقيا أبطال الدوري أوقعت فريق سيدات يد الأهلي في المجموعة الأولى مع بريميرو الأنجولي ونزيكو الكاميروني وأوتهو الكونغولي وجرين دي سيل الكونغولي.

وتضم بعثة «سيدات يد الأهلي» المشاركة في بطولة إفريقيا أبطال الدوري كلًّا من: منة الله السيد - فرح الشاذلي - أمينة هشام - فرح حازم - رنا راضي - تقى كامل - ڤيڤالدا دا سيلڤا - دونجو كمارا - رحمة محمد - ملك أحمد - روان سعيد - دنيا صقر - نوال خليل - أمينة عاطف - سارة الخولي - نصرة عيد - ليلى حماد - شهد الشواربي.