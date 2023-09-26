ساكا ينضم للمصابين وأرتيتا قلق من غيابه طويلا

انضم بوكايو ساكا إلى لائحة المصابين في صفوف أرسنال، وصيف بطل الدوري الإنجليزي .

وقال مدرب أرسنال الإسباني ميكيل أرتيتا، اليوم الثلاثاء، أن المهاجم الدولي يعاني من إصابة في القدم.

وخرج ساكا في الدقائق الأخيرة من التعادل في ديربي شمال لندن أمام توتنهام (2-2) الأحد في الدوري الممتاز، ويغيب بالتأكيد عن مباراة الدور الثالث لمسابقة كأس الرابطة الأربعاء على ملعب برنتفورد.

وتحوم الشكوك حول تعافيه في الوقت المناسب للقاء بورنموث السبت في "برميرليج".

وفي حال لم يكن ابن الـ22 عاماً جاهزاً لخوض مباراة السبت، سينهي ذلك مبارياته المتتالية في الدوري الممتاز والبالغة 86 في إنجاز قياسي في تاريخ النادي اللندني.

وقال أرتيتا الثلاثاء: كان يعرج بعد المباراة، اضطرنا لحمله إلى خارج الملعب، وأمر من هذا النوع ليس بالإشارة الجيدة على الإطلاق.

وانضم ساكا الى العديد من المصابين في فريق أرتيتا، آخرهم الوافد الجديد ديكلان رايس الذي استبدل خلال استراحة الشوطين ضد توتنهام بسبب مشكلة في الظهر.

وافتقد أرتيتا في مباراة الديربي كلاً من المهاجم البرازيلي غابريال مارتينيلي والجناح البلجيكي لياندرو تروسار بسبب الإصابة التي تحرم "المدفعجية" من خدمات الهولندي يوريين تيمبر والغاني توماس بارتي أيضاً.

وتشكّل خسارة ساكا لفترة طويلة، ضربة قاسية لفريق أرتيتا بعد البداية الواعدة للدولي الشاب الذي سجل أربعة أهداف مع أربع تمريرات حاسمة في المباريات الثماني الأولى من الموسم في مختلف المسابقات.