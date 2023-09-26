رحيل الفرنسيين عن النيجر تحدٍ لوجستي وأمني

انسحاب الجنود الفرنسيين من النيجر، بعد أكثر من عشر سنوات في هذا البلد الذي أصبح أساسيا لعمليات مكافحة الجهاديين في المنطقة، يمثل صداعا لوجستيا وأمنيا للجيوش الفرنسية.

بعد شهرين من انقلاب قام به جنود معادون لفرنسا، أعلن الرئيس الفرنسي «نهاية التعاون العسكري» مع النيجر، مشيرا إلى أن الجنود الفرنسيين سيغادرون «في الأسابيع والأشهر المقبلة» وأن الانسحاب سيكتمل «بحلول نهاية العام»، أي في غضون ثلاثة أشهر.

يعد التحدي اللوجستي بأن يكون شاقا: فقد عملت النيجر منذ عام 2013 كمنصة عبور لعمليات مكافحة الجهاديين في مالي، قبل أن تصبح قلب النظام الفرنسي في المنطقة بعد الانسحاب القسري للقوات الفرنسية من مالي وبوركينا فاسو، منذ صيف عام 2022.

تمثل النيجر «عشر سنوات من العمر التشغيلي في منطقة الساحل، وحتما، سيستغرق الأمر بعض الوقت، لأنها ليست خطوة تتم بهذه الطريقة في لحظات قليلة»، قال وزير القوات المسلحة الفرنسي، سيباستيان ليكورنو يوم الاثنين.

بعد إبرام شراكة قتالية مع النيجر ضد الجماعات الجهادية، وسعت فرنسا بهدوء وجودها العسكري في نيامي، بمركبات مدرعة وطائرات هليكوبتر، لتعزيز خمس طائرات بدون طيار من طراز ريبر وثلاث طائرات مقاتلة ميراج على الأقل موجودة بالفعل.

يستضيف المجمع الفرنسي ، الواقع داخل القاعدة النيجيرية 101 في العاصمة ، مئات المباني الجاهزة التي تستخدم كمكاتب ومعدات كمبيوتر وحظائر وملاجئ معيارية للطائرات وخيام في قاعدة المعيشة وقمرة قيادة للطائرات بدون طيار وجرافات هندسية وسيارات إطفاء.

وسيتعين على الفرنسيين أيضا إقامة المعسكر في موقعين أماميين في أولام وأيورو (شمال غرب)، حيث كانوا يعملون لدعم القوات النيجيرية بالقرب مما يسمى بمنطقة الحدود الثلاثة بين مالي وبوركينا فاسو والنيجر، حيث توجد الجماعات الجهادية.

لم يتم تصفية أي شيء في هذه المرحلة على خطوات الانسحاب. وتعد هيئة الأركان العامة «عدة خيارات»، وفقا للمتحدث باسمها بيير غاودييليير الذي يضمن «تنسيق المناورات» مع النيجر. يبقى أن نرى ما إذا كان الجيش النيجيري في السلطة سيجعل الأمر أسهل بالنسبة للفرنسيين.

أراد النظام ليلة الاثنين "إطارا تفاوضيا" مع باريس لانسحاب القوات الفرنسية من أراضيها. في غضون ذلك ، منعت نيامي الطائرات الفرنسية من التحليق فوق مجالها الجوي حتى إشعار آخر.

"سيكون من الضروري أيضا للمجلس العسكري النيجيري الامتناع عن أي شكل من أشكال الاستفزاز وضمان أمن هذه المناورة" ، قال ليكورنو على LCI.

وستكون المخاطر لوجستية وأمنية في بلد اندلعت فيه عدة مظاهرات مناهضة لفرنسا منذ انقلاب 26 يوليو تموز ضد الرئيس محمد بازوم.

ومن المتوقع أن يمر معظم الرجال والمعدات عبر كوتونو، مما يثير مسألة تأمين النقل البري عبر شمال بنن، في حين يمكن نقل جزء آخر جوا، بواسطة طائرات عسكرية أو مستأجرين خاصين، وفقا لمصادر متطابقة.

لم يتم تحديد الوجهات بعد ويتم استحضار العديد من الخيارات من قبل هذه المصادر: الأراضي الوطنية، أو تشاد المجاورة التي تستضيف مقر القوات الفرنسية في منطقة الساحل، أو المسارح الأخرى التي يتفشى فيها الجهاديون، مثل كوت ديفوار أو حتى أبعد من ذلك، في الشرق الأوسط.

وفي مالي، بدأ فك الارتباط مع حقوق الطريق الثلاثة الواقعة في أقصى شمال البلاد، وحشد 400 من اللوجستيين الذين أرسلوا كتعزيزات. لتفكيك غاو ، أكبر بصمة فرنسية في البلاد ، تم تعبئة 6 حاوية.

لا أحد يعرف من سيشغل المساحات التي تركها الفرنسيون شاغرة في النيجر. في مالي، ترك الرحيل الفرنسي طعما مرا: قواعد ميناكا وجوسي وتمبكتو احتلت بسرعة كبيرة من قبل القوات شبه العسكرية الروسية التابعة لفاغنر.