كواليس سقوط تجار المخدرات بالقاهرة

اعترف سائق وعامل امام جهات التحقيق بجريمتهما بعدما تم القبض عليهما وبحوزتهما كمية من المواد المخدرة، بحيازة المضبوطات للإتجار بها وترويجها بين عملائهما، وذكرا أنهما كانا يستعدا لترويج المواد المخدرة بين المتعاطين في عدة مناطق بالقاهرة.



وذكر المتهمان أمام رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة، أنهما اعتادا الإتجار بالمواد المخدرة، حيث يتحصلان عليها من عاطل، كشفا عن هويته، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاههما، وتحرر محضر بالواقعة، لتقرر النيابة حبسهما 4 أيام على ذمة التحقيق.



فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما ملاحقة وضبط حائزى المواد المخدرة بقصد الإتجار، فقد تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط (سائق ، عامل بوفيه "لهما معلومات جنائية" - مقيمان بمحافظة القاهرة) بدائرة قسم شرطة التجمع الخامس.



وضبط بحوزتهما (كمية لمخدر الحشيش وزنت 1,500 كيلو جرام – كمية لمخدر الشابو "الأيس" وزنت 1,500 كيلو جرام – كمية من مخدر الهيدرو وزنت 1,500 كيلو جرام – 3 سلاح أبيض – 2 ميزان حساس – عدد من الأكياس البلاستيكية المعدة للبيع) وبمواجهتهما أقرا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الإتجار، والأسلحة البيضاء لحماية نشاطهما الإجرامى ، تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وأمرت النيابة بحبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيق.

عقوبات رادعة للاتجار بالمخدرات:





وتصل عقوبة الاتجار فى المواد المخدرة للسجن المشدد والمؤبد، فالمادة 33 من قانون العقوبات نصت: يعاقب كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن بدء من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنيه مصرى، كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنيه مصرى، وهذا فى حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أى شىء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.



وينص قانون العقوبات فى المادة رقم 34، أن عقوبة الإتجار بالمخدرات فى داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.



فيما تخفف عقوبة الاتجار بالمخدرات ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل فيها الحبس فيها إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التى لا تقل عن 200 جنيه مصرى، ولا تصل إلى 5 آلاف جنيه مصرى، وهذا كله فى حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائى وتقرير بشأن المواد المخدرة التي تم ضبطها وبجوزة المتهمين الذين تم ضبطهم فى حالة تلبس.