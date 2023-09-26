الأهلي يعلن قائمة فريق سيدات اليد لبطولة أفريقيا
أعلن محمد عادل، المدير الفني للفريق الأول لكرة اليد سيدات بالنادي الأهلي عن قائمة الفريق المشاركة في بطولة إفريقيا للأندية أبطال الدوري التي تستضيفها الكونغو برازافيل.
وجاءت قائمة «سيدات يد الأهلي» كالتالي:
منة الله السيد - فرح الشاذلي - أمينة هشام - فرح حازم - رنا راضي - تقى كامل - ڤيڤالدا دا سيلڤا - دونجو كمارا - رحمة محمد - ملك أحمد - روان سعيد - دنيا صقر - نوال خليل - أمينة عاطف - سارة الخولي - نصرة عيد - ليلى حماد - شهد الشواربي.
ويوجد فريق سيدات يد الأهلي في المجموعة الأولى مع بريميرو الأنجولي ونزيكو الكاميروني وأوتهو الكونغولي وجرين دي سيل الكونغولي.