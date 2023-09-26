الأهلي يعلن قائمة فريق سيدات اليد لبطولة أفريقيا

أعلن محمد عادل، المدير الفني للفريق الأول لكرة اليد سيدات بالنادي الأهلي عن قائمة الفريق ‏المشاركة في بطولة إفريقيا للأندية أبطال الدوري التي تستضيفها الكونغو برازافيل.

وجاءت قائمة «سيدات يد الأهلي» كالتالي:‏

منة الله السيد - فرح الشاذلي - أمينة هشام - فرح حازم - رنا راضي - تقى كامل - ڤيڤالدا دا سيلڤا - دونجو كمارا - رحمة محمد - ملك أحمد - روان سعيد - دنيا صقر - نوال خليل - أمينة عاطف - سارة الخولي - نصرة عيد - ليلى حماد - شهد الشواربي.

ويوجد فريق سيدات يد الأهلي في المجموعة الأولى مع بريميرو الأنجولي ونزيكو الكاميروني وأوتهو الكونغولي وجرين دي سيل الكونغولي.