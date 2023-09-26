فيناسترا تتعاون مع مايكروسوفت لتسريع وتيرة تحديث وتطوير منصة التجارة

أعلنت "فيناسترا" اليوم عن إبرام اتفاقية عالمية متعددة السنوات مع "مايكروسوفت" تهدف إلى تحديث منصة التجارة اعتماداً على التوافر الحالي لمنصة "فيناسترا تريد إنوفيشن" Finastra Trade Innovation المرتكزة في السحابة. ويشار إلى أن تقديم الوظائف التشغيلية الكاملة لحل "تريد إنوفيشن" Trade Innovation عن طريق البنية الأساسية للدمات المدمجة الشاملة بامنظومة "مايكروسوفت ازور" من شأنه أن يمنح البنوك مزيداً من قدرات الاستجابة والمرونة وقابلية التوسع، مما يمكنها من مواصلة تحقيق الامتياز في خدمة العملاء طوال رحلة التحديث الخاصة بها.

في ظل التغير المتسارع لتوقعات العملاء من الشركات، تحتاج المؤسسات المالية إلى تقديم تجربة معاملات سلسة وجذابة عبر كافة قنوات عمليات التمويل التجاري وتمويل سلسلة التوريد الخاصة بها لدعم نهج التمويل المفتوح. كما أن توسيع نطاق واجهات برمجة التطبيقات المفتوحة المتاحة من خلال حل "تريد إنوفيشن" Trade Innovation ومنصة الابتكار المفتوح من "فيناسترا": Fusion Fabric cloud، سيجعل بمقدور العملاء تحقيق أقصى استفادة من المنظومة الإيكولوجية الرقمية الحيوية، مما سيدعم رحلة التحول الرقمي لكامل دورة حياة المعاملات.

وقالت إيزابيل فرنانديز، نائب الرئيس التنفيذي للإقراض في "فيناسترا": "تعتمد الشراكة مع "مايكروسوفت" على رؤيتنا الاستراتيجية المشتركة للمساعدة في تسريع وتيرة التحول الرقمي للخدمات المالية، ودعم العملاء في رحلتهم نحو مزيد من الانفتاح على الحلول التقنية الأكثر تطوراً." وأضافت بالقول: "إن العملاء على استعداد تام لتحويل مزايا التمويل التجاري وسلسلة التوريد الخاصة بهم، والاستفادة من أحدث الابتكارات، وكذلك التعاون عن كثب مع الشركاء عبر النظام الإيكولوجي. ومن خلال هذه الاتفاقية، سيستفيد العملاء الحاليون والجدد من المرونة المتزايدة للتواصل والتعاون والتكيف مع احتياجات العملاء والأنظمة الجديدة دائمة التغير."

وتحدث بيل بوردن، نائب رئيس الخدمات المالية العالمية في "مايكروسوفت": من دواعي سرورنا البالغ توطيد علاقتنا مع "فيناسترا" لدعم البنوك في رحلتها نحو تحديث خدماتها التجارية. ومن خلال تسخير الوظائف الواسعة والمتنوعة لحل "تريد إنوفيشن" Trade Innovation ومنصة FusionFabric.cloud من "فيناسترا"، إلى جانب قوة "مايكروسوفت ازور"Microsoft Azure والبيانات والتقدم في مجال الذكاء الاصطناعي، نتطلع إلى مساعدة المؤسسات المالية على تسريع وتيرة الابتكار وزيادة الكفاءة وتحفيز مشاركة العملاء وإحداث تحول حاسم وواسع النطاق في عملياتها التشغيلية."

نالت "فيناسترا تريد إنوفيشن" Finastra Trade Innovation مجدداً لقب المنصة "الأفضل في فئتها" ضمن قائمة "Aite"‏ لبرامج التمويل التجاري (فبراير۲۰۲۳) من "داتوس إنسايتس" Datos Insights (سابقاً مجموعة "آيت نوفاريكا" - Aite‏ ‏Novarica Group). وبهذه المناسبة، قال إنريكو كاميرينيلي، المستشار الاستراتيجي في داتوس إنسايتس، "إن تراجع عمليات تمويل التجارة الورقية الواسعة التي يتم إنجازها يدوياً، وما نشهده من نمو متواصل في أنشطة تمويل سلسلة التوريد، وبروز كبار لاعبي التقنية المالية، يشجع البنوك على تغيير الوضع الراهن من خلال تبني الخدمات المصرفية المفتوحة القائمة على واجهة برمجة التطبيقات والذكاء الاصطناعي وتحليلات البيانات. ولتحقيق ذلك، تحتاج البنوك إلى أنظمة حديثة ومفتوحة ودعم قادة القطاع في هذا المجال، ومؤازرتهم في رحلات التحول الخاصة بها."