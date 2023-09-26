إنتل تتيح تقنيات الذكاء الاصطناعي في كل مكان خلال فعالية Intel Innovation

كشفت شركة إنتل خلال الدورة الثالثة من فعالية إنتل للابتكار Intel Innovation السنوية عن مجموعة من التقنيات التي تعزز انتشار الذكاء الاصطناعي وتسهل الوصول إليه من خلال جميع أعباء العمل، بما فيها العملاء وتقنيات الشبكات الطرفية والشبكات والسحابة الرقمية.

بينما يشهد العالم تحول كبير نحو الذكاء الاصطناعي، يشارك كل واحد منا في عصر جديد من التوسع الذي أصبح ممكناً بفضل السيليكون. إنه "السيليكون"، حيث تكون الأنظمة المدعومة بالذكاء الاصطناعي مشبعة بالاستقلالية والفاعلية، مما يساعدنا في تنفيذ المهام القائمة على المعرفة والمهام المادية كجزء من بيئاتنا اليومية.

قال أحمد إبراهيم، مدير تطوير الأعمال العالمية بشركة إنتل:"تعمل الشركة على التركيز على تقنيات الذكاء الاصطناعي ضمن استراتيجتها العالمية الجديدة لاسيما فيما يتعلق بإدارة مراكز البيانات حيث بدا العالم يشهد زيادة في الاعتماد على البيانات المولدة من الأجهزة الطرفية للاستفادة منها في الحلول والتقنيات المستقبلية المبنية على الذكاء الاصطناعي." ولفت إلى أن 50% من البيانات سيتم توليدها من الأجهزة الطرفية بحلول عام 2026 وتلك الأجهزة مثل الأجهزة الذكية من الهواتف والتلفزيونات والسيارات وحتى إشارات المرور وغيرها.

ومن جانبه صرح نور الدين زكي، مدير إنتل مصر: "مؤتمر إنتل للابتكار والذي عقد منذ أيام بالولايات المتحدة الأمريكية جمع عدد كبير من المهتمين بالصناعة سواء كانوا مطورين أم مصممين أم مبرمجين، أو شركاء عالميين لإنتل، وتناول عدد كبير من الموضوعات منها الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيات المتقدمة وما يرتبط بهما من كيفية الاستفادة من تقنيات التعلم العميق وتعلم الآلة لترجمة البيانات إلى تطبيقات وحلول." وأشار نور إلى ان المؤتمر شهد الإعلان عن إطلاق علامة تجارية جديدة لمعالجات إنتل تحمل اسم Core Ultra والتي تتيح قدرة أكبر على معالجة البيانات بما يتوافق مع تنامي قدرات الأجهزة الذكية وتكنولوجيات الذكاء الاصطناعي، على ان يتم إصدار 5 معالجات جديدة بشكل سنوي حتى عام 2025.

وخلال فعاليات Intel Innovation، كشفت الشركة عن تقنيات لإتاحة الذكاء الاصطناعي في كل مكان وعبر جميع أعباء العمل - من العميل والحافة إلى الشبكة والسحابة. مما يضمن سهولة الوصول إلى حلول الذكاء الاصطناعي في السحابة، وأداء للسعر أفضل لمسرعات الذكاء الاصطناعي لمراكز البيانات مقارنة بالعروض المنافسة، وشحن عشرات الملايين من أجهزة إنتل الجديدة التي تدعم الذكاء الاصطناعي في عام 2024، وأدوات لدعم عمليات نشر الذكاء الاصطناعي بشكل آمن على الحافة.

أعلنت الشركة عن التوفر العام لـ إنتل المطور السحابية، وهي منصة تفتح الأبواب للمطورين لاستكشاف وتنفيذ تطبيقات وحلول الذكاء الاصطناعي والحوسبة عالية الأداء بسهولة. يتم تشغيل هذا النظام البيئي باستخدام وحدات المعالجة المركزية (CPUs) ووحدات معالجة الرسومات (GPU) ومسرعات الذكاء الاصطناعي من Intel عبر السحابة، مما يوفر للمطورين إمكانية الوصول إلى مجموعة متنوعة من موارد المعالجة لتطوير تطبيقات الذكاء الاصطناعي.