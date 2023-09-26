وزير الشباب: صناعة الرياضة في العالم أصبحت أحد مصادر الدخل القومي

التقي الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، داماس دانیال وزير الرياضة والثقافه التنزانى، لبحث تعزيز أطر التعاون الثنائي المشترك بين الجانبين، وتعزيز العلاقات الثنائية بين مصر وتنزانيا، وتعميق التعاون في مجالي الشباب والرياضة.

يأتي في إطار زيارة وزير الرياضة والثقافه التنزانى للترويج للملف المشترك لاستضافة كل من تنزانيا وأوغندا وكينيا لبطولة كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم ٢٠٢٧، حيث تناول اللقاء مناقشة سبل التعاون المشترك بين البلدين علي المستويين الشبابي والرياضي في ضوء مذكرة التفاهم الموقعة بين البلدين.

ومن جانبه، رحب الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، بنظيره التنزاني في مصر، مؤكداً عمق العلاقات القديمة والتاريخية بين البلدين الشقيقين، مشيراً إلى أن الفترة المقبلة ستشهد تطوراً كبيراً في التعاون الثنائي المشترك بين الجانبين في المجالات الشبابية والرياضية.

وأوضح "صبحي" أن صناعة الرياضة في العالم أصبحت أحد مصادر الدخل القومي في العديد من الدول، لذلك تسعي الدولة المصرية جاهدة على تعظيم صناعة الرياضة في مصر وتحقيق أقصي استفادة ممكنة منها، نظراً للبنية الإنشائية التي تمتلكها مصر في الآونة الأخيرة، والتي تعد السبب الرئيسي في جذب أنظار كافة الاتحادات الدولية لاسناد العديد من البطولات والمنافسات الدولية لمصر.

ومن جهته، أبدي داماس دانیال وزير الرياضة والثقافه التنزانى إعجابه بالبنية الإنشائية الموجودة بمصر، مشيراً إلي أنه نه يطمح في الاستعانة بالخبرات المصرية والاستفادة منها داخل بلاده، مؤكداً على أن الدولة المصرية شهدت طفرة كبيرة في البنية التحتية والخدمات الشبابية والرياضية التي نفذت في السنوات الأخيرة.

حضر اللقاء اللواء اسماعيل الفار رئيس قطاع الشباب، رانيا سامي مدير عام الإدارة العامة للعلاقات الدولية والاتفاقيات بالوزارة، وحضر من الحانب التنزاني ليدجر تانجا رئيس المجلس القومى للرياضة بتنزانيا، تيما ميسا السكرتير العام للمجلس القومى للرياضة، بنفس وامیرا ممثل اتحاد الكره النتراني و ممثل لمكتب الرئيس التنزاني، وعدد من أعضاء سفاره تنزانيا بالقاهرة.

وعقب انتهاء اللقاء، قام الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة بأصطحاب الوفد التنزانى لزيارة مركز التنمية الشبابية بالجزيرة للتعرف علي إمكانات المركز والخدمات التي يقدمها لخدمة الشباب والنشء المصري، وأبدى الوفد التنزاني إعجابه الشديد بالامكانات الهائلة داخل المركز، كما شاهدوا خلال الزيارة احدي بروفات شباب قادرون باختلاف والتي تقام داخل المركز.