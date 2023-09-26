السودان.. صناعة التمور الحيوية تتضرر من الحرب المستمرة

في شمال السودان، تعد صناعة التمور في البلاد أحدث ضحايا الحرب المستمرة.

التمور حيوية للاقتصاد السوداني، تحتل البلاد المرتبة 7 عالميا لإنتاج التمور ، وتنتج أكثر من 460،000 طن سنويا ، وفقا لمنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو).

لكن بعد خمسة أشهر من الحرب الدموية بين جنرالين متنافسين، تضرر القطاع الزراعي بشدة.

تدمير القطاع الزراعي

ويشكل القطاع 40٪ من الناتج المحلي الإجمالي للسودان و 80٪ من القوى العاملة، وفقا للأمم المتحدة.

الحرب، التي تسببت بالفعل في مقتل 7 شخص وتشريد أكثر من 500 ملايين، مسؤولة عن "تراجع التصنيع الجزئي" في البلاد، وتدمير القطاع الزراعي.

في جميع أنحاء السودان، لم يعد بإمكان صغار المزارعين الحصول على التمويل، في حين أن المشترين غير قادرين على بيع مخزونهم في الأسواق.

أمن غذائي

قبل الحرب ، كانت معظم التجارة تتم في الخرطوم. لكن أشهر القتال دمرت العاصمة، مما جعلها غير قابلة للاستمرار كسوق.

وبينما يريد المزارعون من الحكومة تقديم المزيد من الدعم، تكافح السلطات بالفعل لضمان الأمن الغذائي الأساسي لسكان البلاد البالغ عددهم 48 مليون نسمة.

فقدت مصادر القمح الرئيسية في السودان بسبب الحرب في أوكرانيا.

تحذر الأمم المتحدة من أن ما يقرب من 6 ملايين شخص على شفا المجاعة في السودان.



حذر رئيس مجلس السيادة الانتقالي وقائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان، من أن قوات الدعم السريع استعانت بمجموعات وصفها بأنها "خارجة عن القانون" من عدة دول في الإقليم والعالم، قائلًا إنها ستكون "شرارة لانتقال الحرب لدول أخرى حول السودان".

وقال البرهان في كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، إن بلاده تواجه حربا مدمرة شنتها قوات الدعم السريع و"تحالفت معها جهات إقليمية ودولية"، بحسب تعبيره.

وأضاف البرهان، أن قوات الدعم السريع مارست "جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب" في معظم مناطق السودان، داعياً المجتمع الدولي باعتبار قوات الدعم ومن يتحالف معها "مجموعات إرهابية".

وأضاف: "التدخلات الإقليمية والدولية لمساندة قوات الدعم السريع أصبحت واضحة، وهي أول شرارة ستحرق الإقليم والمنطقة".

وتحدث البرهان في كلمته عن جهود وقف الحرب، وقال إن قوات الدعم السريع رفضت كل الحلول السلمية وأصرت على "تدمير الدولة وإبادة شعبها".

كما لفت البرهان إلى تحقيق تقدم في مفاوضات جدة لولا "تعنت" قوات الدعم السريع ورفضها الخروج من الأحياء السكنية في السودان.

كما أكد التزامه التعهدات السابقة بتسليم الجيش الحكم إلى حكومة مدنية، قائلاً "ما زلنا عند تعهداتنا السابقة بنقل السلطة إلى الشعب السوداني بتوافق عريض وتراض وطني تخرج بموجبه القوات المسلحة نهائيا من العمل السياسي ويكون تداول السلطة بالطرق الشرعية والسلمية المتمثلة في الانتخابات".

وأشار البرهان إلى "مرحلة انتقالية قصيرة تدار فيها الدولة بحكومة مدنية من المستقلين يتم خلالها معالجة الأوضاع الراهنة، الأمنية والإنسانية والاقتصادية وإعادة الإعمار، تعقبها انتخابات عامة يختار من خلالها السودانيون من يحكمهم".