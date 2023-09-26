سيدات سلة الأهلي يفزن على مصر للتأمين في بطولة منطقة القاهرة

حقق الفريق الأول لسيدات كرة السلة بالنادي الأهلي الفوز على مصر للتأمين بنتيجة 76-47، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم، ضمن منافسات بطولة منطقة القاهرة.

أقيمت المباراة على صالة مركز شباب الجزيرة، وقدم خلالها الأهلي عرضًا قويًّا، ونجح في السيطرة على مجريات اللعب طوال أحداث المباراة.

وأشاد طارق خيري، المدير الفني للفريق، بالمستوى الذي قدمته لاعبات الأهلي أمام مصر للتأمين على المستويين الدفاعي والهجومي، معربًا عن أمله في مواصلة العروض القوية في الفترة المقبلة لحصد كل الألقاب.

وكان فريق سيدات سلة الأهلي قد نجح في تحقيق الفوز في المباراة السابقة على فريق السكة الحديد ‏بنتيجة 47-29، ضمن منافسات بطولة منطقة القاهرة.