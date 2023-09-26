الثلاثاء 26 سبتمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

منوعات ومرأة

احتفلي بمولد النبي واصنعي البسيمة اللذيذة بالخطوات

البسيمة
البسيمة

البسيمة من الحلويات الشرقية التي لا يتخلى عنها أحد في المناسبات والأعياد، ولحلول مولد النبوي الشريف نقدم لكم طريقة تحضيرها بمكونات بسيطة وسريعة.


 

بسيمة

طريقة عمل البسيمة

المقادير

4 كوب سمن

3/4 كوب سميد (ناعم)

1 كوب دقيق

 3 كوب ونصف جوز الهند

1 كوب سكر

1 كوب لبن

1/2 ملعقة صغيرة بيكنج بودر

 

طريقة التحضير

في بولة متوسطة الحجم اخلطي جوز الهند و السكر والدقيق والسميد والبيكنج بودر.

 

اضيفي اللبن و السمن الى مزيج الدقيق و قلبي جيدا حتى تمام الاختلاط.

سخني الفرن على درجة حرارة 180 درجة مئوية.

قومي بدهن صينية قابلة للاستخدام في الفرن بالسمن ثم ضعي مزيج البسيمة.

ضعي الصيني في الفرن لمدة 25 دقيقة.

ضعي الشربات على البسيمة ثم تقدم.

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