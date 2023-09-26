مران خفيف لرجال يد الأهلي بعد الوصول للكونغو

خاض الفريق الأول لكرة اليد بالنادي الأهلي مساء اليوم الثلاثاء مرانًا بدنيًّا في «الجيم»، استعدادًا للمشاركة في بطولة إفريقيا أبطال الدوري التي تقام في الكونغو برازافيل.

وكانت قرعة بطولة إفريقيا أبطال الدوري قد أسفرت عن وقوع فريق رجال يد الأهلي في المجموعة الأولى إلى جانب جي إس كيه من الكونغو الديمقراطية وفاب الكاميروني وبي إم سي الكونغولي وشبيبة سكيكدة الجزائري.

وتضم بعثة «رجال يد الأهلي» المشاركة في بطولة إفريقيا أبطال الدوري كلًّا من: عبد الرحمن طه - محمد إبراهيم - عبد الرحمن فيصل - إبراهيم المصري - محمد مجدي - نبيل شريف - أحمد خيري - سيف هاني «فوكس» - أحمد راضي - محسن رمضان - محمد لاشين - ياسر سيف - أحمد عادل - عمر خالد «كاستيلو» - عمر سامي - أحمد هشام «سيسا» - عبد العزيز إيهاب «زيزو» - محمود عبد العزيز «جدو» - راضي محمد راضي.