مقدم حفل تكريم أوائل الجامعات لـ"الوفد": “اليوم حدث عظيم والرئيس قريب من الشباب"

أكد محمد سيد، مقدم حفل تكريم أوائل الجامعات المصرية، وأحد المكرمين بالحفل، أن هذا التكريم بمثابة حدث عظيم ولن يتكرر مثله ابدًا، مشددًا على أن خلال التكريم تحدث مع الرئيس السيسي، قائلًا: "قولته هشوفك حضرتك تاني يا ريس".

وأوضح أحد المكرمين في حفل أوائل الخريجين ضمن يوم تفوق جامعات مصر، خلال تصريحات خاصة لـ"بوابة الوفد الإلكترونية"، أن اليوم حدث عظيم والقيادة الآن أصبحت قريبة جدًا للشباب، مؤكدًا أن اليوم بمثابة حدث عظيم والتكريم شئ مهم جدًا.

ونوة بأنه استقبل خبر تكريمه من الرئيس السيسي بفرحه عارمة لن تتكرر مرة أخرى، موضحًا أنه فرحه كبيرة جدًا، معقبًا: "مكونتش عارف أنام من الفرحة يوم كامل".

كرم الرئيس عبدالفتاح السيسي أوائل خريجي الجامعات المصرية ضمن يوم تفوق الجامعات، وذلك في ستاد الإسماعيلية الرياضي، مساء اليوم الثلاثاء.

وشهد الرئيس السيسي مسيرة خريجي طلاب الجامعات ضمن يوم التفوق؛ حيث فوجئ بطالبة تخرج عن المسيرة وتحدثت معه باكية وسط إنصات لها من جانبه، قبل تدخل أحد المحيطين به طالبًا منها توضيح ما تريده.