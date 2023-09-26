موعد مباراة الزمالك وأرتا سولار الجيبوتي في إياب دور الـ 32 بالكونفدرالية

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لملاقاة نظيره أرتا سولار الجيبوتي في منافسات إياب دور الـ 32 لكاس الكونفدرالية الأفريقية مساء يوم السبت المقبل على ملعب ستاد القاهرة الدولي بحضور 30 ألف مشجع.





كان لقاء الذهاب بين الفريقين والذي أقيم في تنزانيا، قد انتهى بهزيمة الأبيض بثنائية من دون رد.

وخاض لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، ممن شاركوا في مواجهة الأمس بالدوري أمام المقاولون العرب في الجولة الثانية لمسابقة الدوري، تدريبات تأهيلية و استشفائية على هامش المران.

بينما فضل أوسورية منح حسام عبد المجيد مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، راحة من التدريبات الجماعية في ظل إصابة اللاعب في مباراة المقاولون العرب بالأمس في مسابقة الدوري الممتاز.



ومن المقرر إذاعة اللقاء عبر شبكة قنوات أون تايم سبورتس في السادسة مساءًا بتوقيت القاهرة، وهي القنوات الحاصلة على حقوق بث مواجهات الأهلي والزمالك في منافسات الأدوار التمهيدية من مسابقتي دوري أبطال أفريقيا والكونفدرالية.