وزير التعليم: تجهيز نصف مليون فصل مدرسي تكنولوجيًا

كشف الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، عن تجهيز 552 ألف فصل مدرسي في المباني المدرسية التابعة لوزارة التعليم تكنولوجيًا.

جاء ذلك خلال كلمته في جلسة نقاشية تحت عنوان "بناء الإنسان..حكاية وطن ما بين الرؤية والإنجاز" اليوم الثلاثاء في إطار فعاليات الاحتفال بيوم تفوق جامعات مصر، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، في جامعة قناة السويس بمحافظة الإسماعيلية.

وأشار وزير التعليم إلى أنه تم تجهيز المباني المدرسية تكنولوجيًا في عدد 552 ألف فصل مدرسي، وأنه تم بناء 120 ألف فصل مدرسي في الفترة من 2014 إلى 2023 بالإضافة إلى تطوير أكثر من 9246 معمل حاسب آلي مطور، و36210 شاشات ذكية.

ونوه وزير التعليم باستخدام شبكات الفايبر في توصيل الإنترنت في 2476 مدرسة، مما ساعد على استكمال العملية التعليمية أثناء جائحة كورونا، مؤكدًا أن مصر من الدول القليلة التي تمكنت من ذلك في تلك الفترة بفضل البنية التكنولوجية.

وزير التعليم يكشف خطط تطوير الثانوية العامة:

ولفت وزير التعليم إلى إطلاق مؤتمر يتضمن حوارًا مجتمعيًا لمناقشة تطوير منظومة مرحلة الثانوية العامة بمشاركة العديد من الخبرات الدولية والمحلية، داعيًا رئيس الجمهورية لرعاية وحضور هذا المؤتمر.

وأكد وزير التعليم أن الدولة المصرية تدرك أهمية الإسراع فى تطوير مناهج مرحلة الثانوية العامة وعدم الانتظار ثلاث سنوات حتى يتم الانتهاء من المرحلة الإعدادية.

وأوضح وزير التعليم أنه تم تكليف المركز القومي للبحوث التربوية والمركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي بدراسة منظومة مرحلة الثانوية العامة من حيث مناهجها، وآليات القبول فى الجامعات، وتم التوصل إلى ثلاث توصيات.

وذكر وزير التعليم أن تلك التوصيات تتضمن: أولها أن النماذج التعليمية فى العالم تشير إلى مبدأ الإسراع فى التعليم، وهذا يعنى أن الطالب يمكنه الانتهاء من المناهج الخاصة بمرحلة الثانوية العامة فى عام واحد، كما يمكن لطالب آخر الانتهاء منها فى عامين، وهذا موجود بالفعل فى مصر فى المدارس الدولية.

وأضاف وزير التعليم أن التوصية الثانية تؤكد على تعدد محاولات الاختبار، فلا يمكن الحكم على طالب من امتحان واحد فى وقت واحد، أما التوصية الثالثة فترى حرية الاختيار حيث يجب أن يجد الطالب مسارات مختلفة يختار منها ما يناسبه.

وأشار وزير التعليم إلى أن الوزارة تستهدف الوصول إلى آليات للقبول بالجامعات بالشراكة مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

ونوه وزير التعليم بأن المناهج القديمة جامدة لا يمكن الإصلاح فيها لأنها مبنية على الحفظ والتلقين، لذا كان يجب أن يكون هناك تغييرًا جذريًا فى المناهج، حيث تم إعداد مجموعة من المناهج وفق خبرات مصرية ودولية قائمة على بناء الشخصية وتفاعل الطلاب، ومنها كتب متعددة التخصصات وكتاب القيم واحترام الآخر.

وأشار وزير التعليم إلى أنه تم تطوير المناهج الدراسية حتى الصف السادس الابتدائي بإجمالي ٤٩ منهجًا دراسيًا، وجارٍ الانتهاء من الإطار العام لمناهج المرحلة الإعدادية، والوثائق النوعية للمواد الدراسية المختلفة.