الحر رجع.. طقس شديد الحرارة غدًا الأربعاء (احذروا)

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن حالة طقس غدًا ودرجات الحرارة المتوقعة غدًا الأربعاء، إذ انه من المتوقع أن يسود غدا طقس حار نهارا على شمال البلاد شديد الحرارة على جنوب البلاد.

حالة طقس الأربعاء ودرجات الحرارة المتوقعة (موجة حر)

وأوضحت الأرصاد الجوية، من خلال بيان لها عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، إذ أنه من المتوقع أن يسود غدًا طقس حار على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، ويكون شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، ويكون لطيف ليلًا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، ويكون معتدل الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

الهيئة العامة للأرصاد الجوية تكشف حالة طقس غدًا

الظاهرة المؤثرة غدًا هى الشبورة المائية

ونوهت الأرصاد الجوية، أن الظاهرة المؤثرة غدًا هى الشبورة المائية، وتكون شيورة مائية تكون كثيفة أحيانًا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية.

وعن حالة البحرين، أكدت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن حالة البحرين فإنها تصلح لكافة الأنشطة البحرية.